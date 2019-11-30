В Боливии заявили, что выборы президента страны пройдут примерно в середине марта

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноября. /ТАСС/. Новые президентские выборы пройдут в Боливии примерно в середине марта. Об этом заявил в пятницу министр при президенте Херсес Хустиниано.

"У избирательного органа будет 120 дней на проведение выборов <...> В течение этих 120 дней должны пройти первый тур, второй тур, окончательный подсчет голосов и выдача удостоверений. Полагаю, в середине марта у нас пройдут выборы", - приводит его слова Pagina Siete.

В Боливии 20 октября прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, большинство голосов получил Эво Моралес, в тот момент действующий глава государства. Его главный соперник - экс-президент Карлос Меса - заявил, что не признает победу оппонента в первом туре.

После трех недель протестов Моралес покинул свой пост, охарактеризовав ситуацию как госпереворот. Его примеру последовали вице-президент Альваро Гарсиа Линера и спикеры обеих палат парламента, которые, согласно конституции, были следующими в очереди на должность и.о. главы государства. Второй вице-спикер Палаты сенаторов Жанин Аньес, представляющая оппозицию, объявила, что берет на себя обязанности президента до проведения новых выборов, и назначила свой кабинет министров.

На прошлой неделе парламент Боливии принял закон, который предусматривает отмену результатов прошедших 20 октября выборов и проведение новых с другим составом Высшего избирательного суда.