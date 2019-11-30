СМИ: депутаты Рижской думы в ходе голосования выразили доверие мэру города

ТАСС, 30 ноября. Депутаты Рижской думы в субботу в ходе внеочередного заседания выразили доверие мэру города Олегу Бурову. Об этом сообщило агентство LETA.

Заседание городского парламента началось в пятницу в 13:00 по местному времени (14:00 мск), продолжалось в течение всего дня и после наступления полуночи. Вопрос о доверии градоначальнику был поставлен на голосование лишь в субботу в 01:00 (02:00 мск). По данным агентства, в поддержку Бурова высказался 31 депутат.

В пятницу источник сообщил ТАСС, что участники переговоров в Рижской думе по созданию новой правящей коалиции смогли достичь компромисса, благодаря чему городской парламент не будет распущен. По словам источника, новую коалицию создадут партии "Согласие", "Честь служить Риге" и оппозиционная депутатская группа "Риге!". В общей сложности это может дать коалиции большинство в 32 голоса в 60-местном парламенте.

В четверг Рижская дума по причине отсутствия кворума не смогла провести внеочередное заседание, на котором планировалось рассмотреть вопрос о доверии Бурову. Для участия в заседании зарегистрировались лишь 10 из 60 депутатов городского парламента. По закону Рижская дума должна быть распущена, если на трех ее заседаниях подряд не будет кворума (31 депутат).

На прошлой неделе мэр Риги заявил, что надеется сформировать новую коалицию в городской думе, в противном случае он обещал подать в отставку. Предыдущая коалиция, в которую входили партии "Согласие", "Честь служить Риге" и фракция независимых депутатов (ФНД), прекратила свое существование после того, как Рижская дума большинством голосов приняла решение об отставке Вадима Баранника с поста вице-мэра латвийской столицы. Отставку представителя ФНД Баранника поддержали все присутствовавшие депутаты социал-демократического "Согласия", "Чести служить Риге" и оппозиционных партий.