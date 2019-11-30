Израильские самолеты поразили военные цели ХАМАС в Газе в ответ на ракету

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 ноября. /ТАСС/. Самолеты Армии обороны Израиля нанесли в субботу удары по военным целям движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел территории еврейского государства. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Накануне вечером [29 ноября] ракета была выпущена из сектора Газа по Израилю. В ответ некоторое время назад истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по нескольким террористическим объектам ХАМАС в северной части сектора Газа. Среди пораженных целей - цех по производству вооружений", - говорится в распространенном военными заявлении.

В пятницу вечером израильские военные сообщили, что засекли запуск ракеты из сектора Газа по израильской территории. В армейской пресс-службе отметили, что это была четвертая ракета, выпущенная из сектора по еврейскому государству за неделю. "Армия обороны Израиля считает движение ХАМАС ответственным за любые события, исходящие из сектора Газа. ХАМАС будет сталкиваться с последствиями своих действий, направленных против израильских граждан", - добавили военные.