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Учения Ирана, России и Китая в Индийском океане пройдут в декабре - январе

Предварительный план учений был выработан в октябре

ТАСС, 30 ноября. Иран, Россия и Китай проведут совместные военно-морские в период с 22 декабря по 20 января. Об этом в субботу сообщил командующий Военно-морскими силами (ВМС) иранской армии контр-адмирал Хосейн Ханзади.

"Цель этих военных учений заключается в том, чтобы обеспечить коллективную безопасность и помочь укрепить безопасность в северной части Индийского океана, где происходят разные инциденты, в частности пиратство", - приводит в субботу его слова иранское агентство Tasnim.

Предварительный план учений был выработан представителями трех стран в октябре.

2 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что предстоящие учения военных моряков России, Китая и Ирана в Индийском океане призваны отработать борьбу с террористами и пиратами. Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф отметил, что эти учения не являются проявлением враждебности по отношению к какой-либо стране.

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ИранРоссияКитай
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