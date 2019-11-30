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Новым главой МИД Бельгии станет Филипп Гофан

Ранее эту должность занимал Дидье Рейндерс

БРЮССЕЛЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Новым министром иностранных дел Бельгии будет назначен депутат национального парламента Филипп Гофан. Он сменит на этом посту Дидье Рейндерса, который с 1 декабря займет пост еврокомиссара от Бельгии. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении партийного объединения Реформаторское движение, членами которого являются Рейндерс и Гофан.

"Реформаторское движение предложит в субботу королю бельгийцев кандидатуру Филиппа Гофана на пост министра иностранных дел", - говорится в тексте. В нынешнем правительстве Бельгии, работающем уже более года в режиме ограниченных полномочий после политического кризиса в ноябре прошлого года, ряд ключевых постов, включая пост главы МИД, закреплены, в соответствии с коалиционным соглашением, за валлонскими либералами. Соответственно, именно Реформаторское движение принимает окончательное решение, кто займет этот пост. Утверждение кандидата королем носит формальный характер.

Бельгийское правительство в связи со сменой институтов Евросоюза с 1 декабря лишилось сразу двух ключевых политиков - помимо министра иностранных дел его также покинул премьер-министр Шарль Мишель (один из лидеров Реформаторского движения), который меняет Дональда Туска на посту председателя Европейского совета.

Правительство Бельгии работает в режиме ограниченных полномочий (или текущих дел) с ноября 2018 года, когда сразу пять министров от радикальной фламандской партии Новый фламандский альянс объявили об уходе в отставку, протестуя против подписания Бельгией Глобального договора о безопасной, упорядоченной и легальной миграции. В результате в стране разразился правительственный кризис, однако внеплановые выборы решили не проводить ввиду намеченных на май 2019 года очередных парламентских выборов. Выборы ситуацию не прояснили, поскольку после них переговоры о создании новой правительственной коалиции продолжаются безрезультатно вот уже более шести месяцев.

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Бельгия
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