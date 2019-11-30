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Кризис на Украине

Военнослужащий ДНР погиб от обстрела с украинской стороны

За минувшие сутки украинская армия семь раз нарушила перемирие

ДОНЕЦК, 30 ноября. /ТАСС/. Военнослужащий Донецкой народной республики погиб в результате обстрела с украинской стороны. Об этом в субботу сообщили в Народной милиции ДНР.

"В результате обстрелов со стороны украинских преступников в период действия режима прекращения огня получил ранения несовместимые с жизнью защитник республики", - цитирует сообщение оборонного ведомства Донецкое агентство новостей.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе сообщали, что за минувшие сутки украинская армия семь раз нарушила перемирие.

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