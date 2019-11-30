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Власть и оппозиция в Грузии не сумели договориться по поводу реформы системы выборов

Встреча длилась шесть часов и проходила при посредничестве иностранных дипломатов

ТБИЛИСИ, 30 ноября. /ТАСС/. Переговоры представителей властей Грузии и лидеров оппозиции по поводу проведения парламентских выборов по новой системе в 2020 году завершились безрезультатно. Об этом в субботу заявила журналистам вице-премьер Грузии, министр юстиции Тея Цулукиани.

"Оппозиция нам предлагает так называемую немецкую модель выборов. На встрече мы обсудили их предложение очень глубоко как с правовой, так и с политической точки зрения. Мы остались на своей же позиции и считаем, что эта модель является неконституционной и последующее проведение дебатов на подобную тему уже невозможно", - сказала Цулукиани после встречи, которая длилась шесть часов и проходила при посредничестве иностранных дипломатов.

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Вице-премьер добавила, что власти готовы вновь встретиться с оппозицией и обсудить новую инициативу, касающуюся выборов. "Если будут какие-то другие предложения, о которых нам в определенной степени намекали и наши иностранные коллеги, и если эти предложения будут укладываться в рамки действующей конституции, конечно же, "Грузинская мечта" (правящая партия - прим. ТАСС) не поленится и сядет за стол переговоров", - подчеркнула она.

Председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение", экс-глава МИД Григол Вашадзе заявил, что и оппозиция готова к продолжению диалога, однако масштабные акции протеста и демонстрации, которые более двух недель с разной интенсивностью проходят на улицах Тбилиси, продолжатся. Оппозиция также в одностороннем порядке планирует направить в БДИПЧ и Венецианскую комиссию Совета Европы свой проект проведения выборов, чтобы международные специалисты проверили его на предмет соответствия конституции страны.

Около 30 оппозиционных партий в пятницу представили совместный законопроект, предполагающий переход на новую систему парламентских выборов без внесения изменений в конституцию. За основу законопроекта взята так называемая немецкая модель выборов. Согласно законопроекту, изменения должны быть включены в Избирательный кодекс Грузии и коснутся принципа распределения мандатов в парламенте. Власти апеллируют к тому, что в конституции записано, что парламент состоит из 150 депутатов, 77 из которых избираются по пропорциональным спискам, 73 - по мажоритарным, а любое другое распределение мандатов противоречит главному закону страны.

Немецкая модель

В Германии сегодня действует смешанная система парламентских выборов. 299 депутатов избираются по пропорциональным спискам, а другая половина - по одномандатным округам. Основное отличие при немецкой системе заключается в том, что распределение мандатов происходит пропорционально. К примеру, если какая-то партия на выборах получит 40% голосов, но победу также одержат мажоритарии от нее, то общее количество мандатов этого политического объединения все равно должно соответствовать 40%.

Количество мандатов зависит от того, сколько процентов голосов получит партия, но места в парламенте в первую очередь получат не политики, которые находятся в партийных списках, а победившие мажоритарии. И если после этого останутся свободные места, то их уже заполнят те, кто состоит в списках.

Кризис в Грузии

В Тбилиси у стен парламента с 14 ноября проходят протесты. В тот день законодательный орган не поддержал идею конституционных изменений, касающихся проведения парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером. Оппозиция во всем винит председателя правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзину Иванишвили, анонсировавшего переход со смешанной на пропорциональную систему выборов в июне 2020 года.

За время протестов митингующие два раза блокировали парламент. Оба раза полиции удалось их разогнать с применением водометов. Активисты заявляют, что не прекратят демонстрации, пока не добьются проведения в стране внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе.

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Грузия
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