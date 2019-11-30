Глава Минсельхоза Чехии не смог вылететь в Казань из-за административных проблем

ПРАГА, 30 ноября. /ТАСС/. Самолет с делегацией во главе с министром сельского хозяйства Чехии Мирославом Томаном не смог 27 ноября вылететь из Москвы в Казань из-за административно-технических проблем. Об этом заявил в субботу журналистам чешский министр иностранных дел Томаш Петржичек.

"Это (инцидент с делегацией - прим. ТАСС), действительно, было вызвано вопросами административно-технического характера, - отметил он. - Мы будем вести переговоры с российской стороной, чтобы такие ситуации более не повторялись".

МИД РФ в комментарии, распространенном ранее в субботу, информировал, что проблемы с перелетом "возникли исключительно вследствие несоблюдения чешской стороной требований таможенного законодательства ЕАЭС". На Смоленской площади отметили, что чешская сторона не в первый раз допускает подобные ошибки.

Пражское сетевое издание Е15 сообщило ранее о решении Томана досрочно прервать рассчитанную на пять дней работу возглавляемой им бизнес-миссии в РФ. После почти десятичасового безрезультатного ожидания на получение разрешения российских авиационных властей на вылет чешского спецборта из Москвы в Казань, где у Томана были запланированы переговоры с представителями руководства Татарстана, глава Минсельхоза Чехии распорядился о возвращении делегации в Прагу.