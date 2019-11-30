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Акции протеста в Иране

Полиция провинции Хормозган в Иране задержала 31 зачинщика акций протеста

Они занимались агитацией в социальных сетях

ТЕГЕРАН, 30 ноября. /ТАСС/. Силы безопасности иранской провинции Хормозган, расположенной на юге страны, задержали 31 зачинщика акций протеста, которые занимались агитацией в социальных сетях. Об этом заявил в субботу глава полиции провинции Голямреза Джафари.

"В кратчайшие сроки и в координации с представителями судебной власти в провинции был задержан 31 человек", - цитирует его агентство ISNA. Эти люди, по словам Джафари, "после введения квот на бензин публиковали посты и призывы в социальных сетях с целью подстрекательства народа к уличным протестам, беспорядкам, саботажу и нанесению ущерба общественной и частной собственности".

15 ноября в Иране вступило в силу правительственное распоряжение о повышении цен на бензин до 30 тыс. риалов (около $0,2) за 1 л, что фактически означает трехкратный рост стоимости топлива.

После этого решения в ряде городов Ирана прошли акции протеста, переросшие столкновения с полицией. Манифестанты поджигали офисы банков и автозаправки. Беспорядки были зарегистрированы в сотне населенных пунктов. Официальные данные о числе погибших пока не представлены, данные иностранных СМИ разнятся от нескольких десятков до нескольких сотен человек.

Теги
ИранАкции протеста в Иране
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