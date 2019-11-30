{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Действующий президент Намибии переизбран на второй срок

Хаге Гейнгоб набрал 56,3% голосов

ПРЕТОРИЯ, 30 ноября. /ТАСС/. Действующий глава государства Хаге Гейнгоб победил на состоявшихся в Намибии в минувшую среду всеобщих выборах и переизбран на второй пятилетний срок. Об этом сообщило в субботу агентство Reuters со ссылкой на заявление избирательной комиссии Намибии.

"Хаге Гейнгоб завоевал большинство, получив 56,3% поданных голосов", - отметил избирком.

На второй позиции - врач и юрист Пандулени Итула с 29,4% поддержки. Он шел как независимый кандидат. Первую тройку замыкает с 5,3% собранных голосов глава ведущей оппозиционной партии "Народное демократическое движение" Макгенри Венаани.

Остальным девяти политикам, выставлявшим свои кандидатуры на президентский пост, не удалось выйти за пределы четырех процентов.

Одновременно с президентскими выборами в Намибии состоялись выборы в нижнюю палату парламента - Национальную ассамблею. После обработки голосов в 114 избирательных округах из 121 лидирует с 65,21% правящая партия СВАПО - "Народная организация Юго-Западной Африки Намибии". В предыдущем составе Национальной ассамблеи, которая насчитывает 96 депутатов, она имела большинство в две трети. На второй позиции с 16,55% идет "Народное демократическое движение".

Нынешние выборы проходили в условиях экономических сложностей, вызванных небывалой засухой и падением цен на сырьевые товары. С мая в стране действует чрезвычайное положение из-за засухи, оно продлится до будущей весны. В нынешнем году в Намибии выпало наименьшее количество осадков с 1891 года. Сельскому хозяйству нанесен огромный урон, а правительство вынуждено проводить массовые закупки зерна и продовольствия на мировых рынках.

Теги
Намибия
Реклама на ТАСС
Акции протеста в Гонконге
Китай не согласился с оценкой событий в Гонконге верховным комиссаром ООН
Пекин "выступает решительно против" статьи Мишель Бачелет, в которой содержатся "неподобающие комментарии", отмечается в заявлении постпредства КНР в Женеве
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС