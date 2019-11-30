Действующий президент Намибии переизбран на второй срок

ПРЕТОРИЯ, 30 ноября. /ТАСС/. Действующий глава государства Хаге Гейнгоб победил на состоявшихся в Намибии в минувшую среду всеобщих выборах и переизбран на второй пятилетний срок. Об этом сообщило в субботу агентство Reuters со ссылкой на заявление избирательной комиссии Намибии.

"Хаге Гейнгоб завоевал большинство, получив 56,3% поданных голосов", - отметил избирком.

На второй позиции - врач и юрист Пандулени Итула с 29,4% поддержки. Он шел как независимый кандидат. Первую тройку замыкает с 5,3% собранных голосов глава ведущей оппозиционной партии "Народное демократическое движение" Макгенри Венаани.

Остальным девяти политикам, выставлявшим свои кандидатуры на президентский пост, не удалось выйти за пределы четырех процентов.

Одновременно с президентскими выборами в Намибии состоялись выборы в нижнюю палату парламента - Национальную ассамблею. После обработки голосов в 114 избирательных округах из 121 лидирует с 65,21% правящая партия СВАПО - "Народная организация Юго-Западной Африки Намибии". В предыдущем составе Национальной ассамблеи, которая насчитывает 96 депутатов, она имела большинство в две трети. На второй позиции с 16,55% идет "Народное демократическое движение".

Нынешние выборы проходили в условиях экономических сложностей, вызванных небывалой засухой и падением цен на сырьевые товары. С мая в стране действует чрезвычайное положение из-за засухи, оно продлится до будущей весны. В нынешнем году в Намибии выпало наименьшее количество осадков с 1891 года. Сельскому хозяйству нанесен огромный урон, а правительство вынуждено проводить массовые закупки зерна и продовольствия на мировых рынках.