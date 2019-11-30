В США заявили, что условия Дамаска нарушают правила Конституционного комитета Сирии

ВАШИНГТОН, 30 ноября. /ТАСС/. Предварительные условия, которые запрашивает сирийское правительство, нарушают процессуальные нормы Конституционного комитета Сирии. Такое утверждение содержится в распространенном в субботу письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

"Делегация режима [сирийского президента Башара] Асада прибыла на второй раунд [консультаций комитета на этой неделе], запросив предварительные условия, прежде чем они захотели провести встречу для обсуждения конституционных принципов. Запрашиваемые режимом Асада предварительные условия явно нарушают процессуальные нормы Конституционного комитета и являются вопиющей попыткой задержать важные усилия, которые поддерживаются как "малой" группой [Конституционного комитета], так и астанинской группой", - сказала дипломат.

Ортэгус также считает, что работа Конституционного комитета "не может быть единственным направлением усилий, предпринимаемых международным сообществом в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН". "Другие элементы резолюции должны выполняться параллельно, включая освобождение задержанных лиц, прекращение огня на всей территории страны и создание безопасных и нейтральных условий для проведения свободных и справедливых выборов под полным контролем со стороны ООН", - добавила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.

Она подчеркнула, что США поддерживают усилия генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и его спецпосланника по Сирии Гейра Педерсена "по содействию работе Конституционного комитета Сирии".

О встрече комитета

Вторая встреча сирийского Конституционного комитета в Женеве, завершившаяся на этой неделе, практически не привела к какому-либо прогрессу. Представители правительства и оппозиции не смогли согласовать повестку работы, а без нее не удалось провести общую встречу.

Положительным моментом стало то, что покидать Конституционный комитет никто из участников не собирается. Предполагалось, что на этой неделе 45 членов "малой" группы сирийского Конституционного комитета соберутся в общей комнате, чтобы начать обсуждение стоящих перед ним вопросов. Однако именно о том, что это будут за вопросы, договориться как раз и не удалось.

Представители правительства настаивали, что комитет может сам выбирать темы для обсуждения, поэтому предлагали вынести на обсуждение ряд политических положений, названных национальными патриотическими принципами. Они заключаются в подтверждении участниками решимости бороться с терроризмом и осуждении оккупации территории Сирии внешними силами. При этом делегация правительства считает, что их подтверждение должно произойти отдельно от конституционных вопросов.

Оппозиция возражала, что все обсуждения, в том числе относительно территориальной целостности и противодействия терроризму, должны вестись с целью внесения соответствующих положений в будущий основной закон. Представители третьей части Конституционного комитета - от гражданского общества - на протяжении недели фактически ждали, удастся ли двум другим частям прийти к соглашению.