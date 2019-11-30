В Алжире заявили, что резолюция Европарламента нацелена на срыв президентских выборов

РАБАТ, 1 декабря. /ТАСС/. Резолюция Европарламента (ЕП) о ситуации в сфере обеспечения свобод в Алжире, опубликованная в четверг, "сорвала маски" с группы депутатов, которые хотят посеять смуту в стране и помешать намеченным на 12 декабря президентским выборам. Об этом, как передает информационное агентство Algerie Press Service, заявил в субботу министр связи, официальный представитель правительства Хасан Рабхи.

"Резолюция ЕП сорвала маски с группки парламентариев, желающих посеять смуту в Алжире и помешать намеченным на 12 декабря президентским выборам, по отношению к которым алжирский народ настроен положительно", - отметил он. "Алжирский народ отдает себе отчет в том, что против него замышляются заговоры, и полон решимости противостоять им, в частности, через участие в президентских выборах", - продолжил Рабхи.

"Подтверждая принцип невмешательства во внутренние дела других стран, взятый из Устава ООН, который каждый должен соблюдать, Алжир решительно не приемлет вмешательства в свои внутренние дела, что является неизменным принципом политики страны, проистекающим из ее славной истории и политической борьбы", - подчеркнул он.

Ранее Министерство иностранных дел Алжира осудило и отвергло "явное вмешательство ЕП во внутренние дела страны". В ведомстве подчеркнули, что республика "оставляет за собой право осуществить глобальный пересмотр отношений со всеми европейскими учреждениями".

"ЕП, подстрекаемый разнородной группой предвзято настроенных депутатов, позволил себе дерзкую вольность высказаться о проходящем в нашей стране политическом процессе в тот самый момент, когда алжирцы готовятся выбрать в демократической и прозрачной обстановке нового президента республики", - отмечалось в коммюнике МИД.

Призывы Европарламента

В четверг ЕП призвал алжирские власти внести поправки в закон с тем, чтобы снять все ограничения на мирные демонстрации. Кроме того, депутаты указали на необходимость "предотвращать любые формы чрезмерного применения силы сотрудниками правоохранительных органов при разгоне публичных собраний".

ЕП осудил "необоснованные и незаконные аресты, задержания и запугивания журналистов, профсоюзных деятелей, адвокатов, студентов, правозащитников и представителей гражданского общества, а также всех мирных демонстрантов".

Острый общественно-политический кризис в Алжире длится с 22 февраля, когда начались многотысячные манифестации, которые не прекращаются до сих пор. Поначалу люди добивались ухода Абдельазиза Бутефлики с поста президента (1999-2019). После того как 2 апреля он сложил полномочия, они требуют немедленной отставки других представителей режима, включая не только крупных чиновников, но и армейскую верхушку.