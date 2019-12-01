СМИ: на севере Афганистана ликвидировали 20 боевиков "Талибан"

ТАСС, 1 декабря. Афганская полиция ликвидировала 20 боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) при вооруженном нападении террористов на штаб полиции в одном из уездов провинции Джаузджан, расположенной на севере страны. Об этом в воскресенье сообщил афганский телеканал 1 TV.

По информации местных властей, минувшей ночью талибы атаковали штаб полиции в уезде Мардиан. Вооруженное столкновение между группой террористов и отрядом сил безопасности продолжалось около трех часов. Во время боя были ликвидированы два полевых командира "Талибан", еще семь экстремистов получили ранения.

Потери афганской полиции составили четыре человека убитыми, трое сотрудников сил безопасности получили ранения.