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Новый глава дипломатии ЕС рассказал об отношении членов Евросоюза к России

Жозеп Боррель отметил, что некоторые страны очень неохотно идут на нормализацию отношений с РФ, а другие, напротив, хотели бы сделать это

МАДРИД, 1 декабря. /ТАСС/. Позиция стран-членов Евросоюза в отношении России является неоднозначной. Об этом заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в опубликованном в воскресенье интервью газете El Pais.

Главу дипломатии Евросоюза спросили о том, какую позицию сообщества он хотел бы видеть в отношении РФ. "Это очень спорный вопрос", - ответил Боррель. По его словам, некоторые страны очень неохотно идут на нормализацию отношений с Россией, а другие, напротив, хотели бы сделать это.

"Санкции [против РФ] есть, но сами по себе они не составляют политику, - добавил Боррель. - И я могу сказать то же самое о случае с Венесуэлой".

Как считает глава дипломатии Евросоюза, "существует много проблем, связанных с обороной и безопасностью, которым европейцы должны быть в состоянии противостоять самостоятельно". "Возможно, благодаря президенту [США Дональду] Трампу, [российскому лидеру Владимиру] Путину, [президенту Турции Тайипу] Эрдогану и другим лидерам европейцы будут вынуждены реагировать, - добавил Боррель. - Если США будут придерживаться иной позиции в отношении своих обязательств перед Европой, европейцы должны будут принять последствия. [Канцлер ФРГ Ангела] Меркель уже сказала, что мы должны взять судьбу в свои руки".

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БельгияРоссия
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