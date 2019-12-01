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Кризис в Сирии

СМИ: сирийские силы ПВО отразили атаку беспилотников на военный аэродром в Хаме

Ранее войска отбили атаки террористов на военный аэродром на юге Идлиба

ТАСС, 1 декабря. Средства ПВО сирийских вооруженных сил открыли огонь по беспилотным летательным аппаратам и отразили их атаку на военный аэродром в окрестностях города Хама (220 км от Дамаска). Об этом сообщило в воскресенье агентство SANA.

Сирийские силы ПВО отразили нападение беспилотников террористических группировок у авиабазы, передало агентство.

Ранее, по информации новостного портала Al Masdar, сирийские войска вступили в бой с террористами из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), которые атаковали армейские позиции на подступах к военному аэродрому Абу-Духур на юго-востоке провинции Идлиб.

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