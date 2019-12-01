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Саакашвили заявил, что допустил ошибку, покинув Грузию

Экс-президент Грузии уехал "не из-за боязни сесть в тюрьму"
Михаил Саакашвили Архип Верещагин/ТАСС
Описание
Михаил Саакашвили
© Архип Верещагин/ТАСС

ТБИЛИСИ, 1 декабря. /ТАСС/. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что сожалеет о решении покинуть родину в 2013 году и считает это ошибкой.

"Сегодня я больше всех сожалею о том, что в 2013 году покинул Грузию. Я просто оставил все и ушел. Я ушел не из-за боязни сесть в тюрьму. Вам известно, что и на Украине мне этим угрожали. Просто я ушел потому, что устал и люди устали от меня. Я просто дал всем отдохнуть. Однако сегодня я считаю, что допустил ошибку", - сказал Саакашвили в воскресенье в интервью грузинской телекомпании "Мтавари архи".

На реплику ведущего о том, что в Грузии он оказался бы за решеткой, так как против него возбуждены уголовные дела, Саакашвили ответил: "Оставить свою страну - это самый худший выход".

Саакашвили был президентом Грузии с января 2004 года по ноябрь 2013 года. В 2013 году он покинул страну за несколько дней до истечения срока президентских полномочий. Сразу после этого против него было возбуждено четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены приговоры. В январе 2018 года Тбилисский городской суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве в 2006 году сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани. 28 июня 2018 года суд Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к шести годам лишения свободы по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.

В 2015 году Саакашвили был приглашен бывшим президентом Украины Петром Порошенко на работу в качестве главы губернатора Одесской области. Но два года спустя его лишили украинского гражданства из-за конфликта с властями страны. Вернуться на Украину Саакашвили смог лишь после победы Владимира Зеленского на президентских выборах. Ожидалось, что возглавляемая экс-президентом Грузии партия "Движение новых сил" примет участие во внеочередных президентских выборах в Верховную раду летом нынешнего года. Однако в последний момент он объявил о том, что снимает ее с предвыборной гонки, чтобы поддержать партию "Слуга народа" Зеленского.

Теги
УкраинаГрузияСаакашвили, Михаил Николаевич
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