В Мадриде начинается 25-я конференция ООН по климату

МАДРИД, 2 декабря. /ТАСС/. Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25) начинается в понедельник в Мадриде. Форум, проведение которого в Чили сорвалось из-за массовых протестов, продлится до 13 декабря.

Официальная церемония открытия COP-25 состоится в 10:30 по местному времени (12:30 мск) в выставочном комплексе Мадрида Ifema. На мероприятии ожидается присутствие исполняющего обязанности председателя правительства Испании Педро Санчеса и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

В преддверии старта конференции и.о. премьера проведет встречу с главами государств и правительств ЕС, которые прибыли в Мадрид для участия в форуме. Во второй половине дня Санчес встретится с лидерами латиноамериканских стран. В 18:30 (20:30 мск) король Испании Филипп VI с супругой Летисией устроят прием по случаю COP-25.

Изначально предполагалось, что COP-25 состоится в Бразилии. Однако власти страны отказались от проведения конференции, объяснив это сменой правительства и финансовыми затруднениями. Принять форум вызвалось Чили, но и там провести его не удалось. В конце октября президент страны Себастьян Пиньера объявил об отмене саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и конференции по климату из-за массовых протестов против повышения стоимости проезда в метро. В результате было решено перенести конференцию в Мадрид. Несмотря на то, что COP-25 состоится в Испании, саммит будет проходить под председательством Чили.

Предыдущая, 24-я ежегодная конференция ООН по климату прошла в польском городе Катовице 2-15 декабря 2018 года. Главной целью форума было утверждение документа, представляющего собой дорожную карту выполнения парижских договоренностей 2015 года. Четыре года назад Париже страны условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Новый свод правил описывает, как государства должны отчитываться о сокращении вредных выбросов в атмосферу, а также регулирует вопросы реализации международных проектов в области защиты климата.

Участники

Ожидается, что конференцию по климату в Мадриде посетят делегации более 190 государств, в том числе примерно 15 премьер-министров стран ЕС, а также президенты Аргентины Маурисио Макри и Эквадора Ленин Морено. Президент Чили на саммит приехать не смог.

Кто будет представлять Россию, пока не уточняется. От США, которые начали процедуру выхода из Парижского соглашения по климату, будет делегация во главе со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Кроме того, в эти дни в Мадрид прибудут представители различных международных организаций, в том числе Организации экономического сотрудничества и развития. От ЕС открытие COP-25 посетят председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Европейского совета Шарль Мишель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и председатель Европейского парламента Давид Сассоли.

Также на COP-25 ожидают прибытия юной шведской активистки Греты Тунберг. Она направилась из США в Европу на 15-метровом катамаране, чтобы попасть на конференцию. Ожидается, что Тунберг сможет принять участие в манифестации, которая должна состояться 6 декабря в Мадриде.

Время действовать

"Время действовать" - главный лозунг конференции, которую, как ожидается, посетят около 25 тыс. человек. В преддверии COP-25 Европарламент (ЕП) принял резолюцию, в которой объявил о чрезвычайной ситуации в области климата и окружающей среде в Европе и во всем мире. Депутаты ЕП призвали Еврокомиссию обеспечить, чтобы все ее последующие законодательные и бюджетные предложения разрабатывались с учетом борьбы с глобальным потеплением.

Ключевой целью нынешней конференции является рассмотрение нерешенных вопросов для полного осуществления Парижского соглашения. Кроме того, саммит призван мотивировать страны взять на себя более серьезные обязательства в области климата. Ожидается, что свои обновленные национальные планы государства представят в 2020 году.

Мероприятия в 60 странах

Власти Испании успели всего за месяц организовать COP-25. Правительство страны объявило, что проведет более 80 различных мероприятий в 60 странах мира по случаю конференции, в том числе презентации для СМИ, коллоквиумы, встречи с участием научного сообщества и образовательные мероприятия. Они стартовали 19 ноября в Вашингтоне и продлятся до конца января 2020 года.

Мероприятия пройдут в посольствах Испании за рубежом, университетах, культурных центрах, представительствах ООН. Так, на 4 декабря в Москве запланирована конференция в Институте Сервантеса.

И.о. министра экологического перехода королевства Тереса Рибера выразила надежду на то, что COP-25 поможет активизировать борьбу против изменения климата. "Различные страны должны сообщить, что они полностью готовы к этим амбициозным [целям]", - сказала она.

По мнению и.о. премьер-министра Испании Педро Санчеса, конференция играет очень важную роль "для повышения амбиций в глобальной борьбе с чрезвычайным положением в области климата". "Действия [по борьбе] с изменением климата не могут ждать", - написал он в Twitter.