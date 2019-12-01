AFP: в Буркина-Фасо при нападении на церковь погибли 14 человек

ТАСС, 2 декабря. По меньшей мере 14 человек, в том числе дети, погибли в воскресенье в результате нападения на церковь в провинции Комонджари на востоке Буркина-Фасо. Об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на местные службы безопасности.

По их информации, 12 вооруженных людей напали на прихожан, среди погибших - священник и дети.

С 2015 года северные районы Буркина-Фасо часто подвергаются атакам джихадистов. Однако в последнее время вооруженные радикалы стали регулярно совершать нападения на западе и на востоке страны, в том числе у границ с Бенином и Того. За минувшие четыре года от рук боевиков погибли более 620 человек, включая силовиков и гражданских лиц.

В ответ на активизацию боевиков армия Буркина-Фасо проводит операции по выявлению и ликвидации баз террористов. В июле 2019 года Национальная ассамблея Буркина-Фасо продлила чрезвычайное положение в некоторых областях страны для противодействия группировкам террористов и экстремистов.