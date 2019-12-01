СМИ: Еврокомиссия подтвердила конфликт интересов чешского премьера Бабиша

ТАСС, 2 декабря. Еврокомиссия (ЕК) в ходе аудиторской проверки подтвердила конфликт личных и государственных интересов у премьер-министра Чехии Андрея Бабиша в ситуации с дотациями из фондов ЕС для фактически принадлежащего ему холдинга Agrofert. Об этом в воскресенье сообщил пражский еженедельник Respekt со ссылкой на два источника, знакомых с содержанием новой версии заключения ЕК по этому делу.

Пражская газета Hospodářské Noviny 31 мая опубликовала информацию о том, что ЕК требует от чешского холдинга Agrofert возвращения дотаций из фондов ЕС, так как он использует возможности премьера, который является его фактическим владельцем. В Брюсселе обнаружили конфликт между государственными и личными интересами Бабиша. Сумма, которую ЕК намерена потребовать от Чехии за незаконные дотации из фондов ЕС для Agrofert, может составить до 451 млн крон (примерно $18,5 млн).

Согласно данным собеседника издания, в отчете ЕК утверждается, что конкуренция бизнеса и политики противоречит как европейскому, так и чешскому законодательству. В связи с этим под вопрос могут быть поставлены прошлые и будущие дотации из фондов ЕС, а также отчисления из чешского бюджета для Agrofert.

По словам пресс-секретаря Министерства регионального развития Чехии Вилима Фрчека, ведомство получило от Еврокомиссии подготовленный аудиторский отчет, который будет представлен сотрудникам в понедельник, однако он не будет официально опубликован в связи с поступившей от ЕК просьбой о сохранении конфиденциальности. Фрчек, указывает Respekt, также отметил, что представленный документ не является окончательной версией итога аудиторской проверки. Ответ на полученный аудиторский отчет ЕК будет подготовлен соответствующими ведомствами в течение двух месяцев, как это было сделано в случае с публикацией его проекта.

Представитель Agrofert, передало агентство Reuters, заявил, что не владеет информацией, представленной в заключении.

Реакция чешских властей на проект отчета ЕК

Проект аудиторского отчета ЕК, как ранее заявил Бабиш, является не чем иным, как "атакой на Чехию". Содержащиеся в нем выводы, по его словам, направлены против национальных интересов, а его авторы ставили целью дестабилизировать ситуацию в республике. "Мы ничего возвращать не будем", - подчеркнул премьер.

Правительство Чехии также не обнаружило в проекте аудиторского отчета ЕК принципиальных противоречий. Кабмин полтора месяца назад поручил подготовить незаинтересованным в деле чиновникам нескольких министерств ответ для ЕК. Работа, которую курирует Министерство регионального развития, проводится исключительно на уровне экспертов и без участия политиков. Общественность обещали информировать по ее результатам.