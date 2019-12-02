Греция вышлет посла Ливии, если он не представит текст договора с Турцией по морским зонам

АФИНЫ, 2 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Греции Никос Дендиас заявил, что посол Ливии будет объявлен персоной нон грата и выслан из Греции, если не представит до пятницы текст меморандума о взаимопонимании по демаркации морских зон между Турцией и Ливией. С таким заявлением Дендиас выступил в понедельник в эфире телеканала Skai.

По мнению главы МИД Греции, с помощью заключенного с Ливией меморандума о разграничении морских зон "Турция стремится к тому, чтобы было признано, что у [находящихся между турецким и ливийским побережьями греческих] островов нет континентального шельфа, не только у [греческого острова] Кастелоризо, но и у островов Эгейского моря, которые очень велики". С таким утверждением Дендиас выступил в ответ на "провокационное заявление МИД Турции", с помощью которого Анкара оспаривает наличие континентального шельфа у Кастелоризо.

В этой связи Дендиас напомнил, что в пятницу МИД Греции срочно потребовал у посла Ливии в Афинах текст данного меморандума. "Если посол Ливии не предоставит нам соглашение в пятницу, то он будет объявлен персоной нон грата и выслан из страны", - предупредил руководитель внешнеполитического ведомства.

"Существуют десятки решений юридических органов [по поводу континентального шельфа], которые поддерживают совершенно противоположную точку зрения, чем Турция. Турция прикрывается тем, что она не подписала Конвенцию по морскому праву, и в своей тактике ведения переговоров ссылается на вещи, которые не имеют под собой основания", - сказал Дендиас.

Касаясь заключенного между Турцией и Правительством национального согласия (ПНС) Ливии соглашения о военном сотрудничестве, Дендиас сказал, что, "весьма вероятно, что с его помощью Турция нарушит эмбарго, введенное Советом Безопасности в отношении поставок оружия в Ливию".

Ускорение разграничения ИЭЗ между Грецией и Египтом

Отвечая на вопрос о том, не принято ли решение ускорить разграничение исключительных экономических зон (ИЭЗ) между Грецией и Египтом в ответ на действия Анкары по разграничении ИЭЗ Турции и Ливии, Дендиас ответил, что "Греция не связывает свою дипломатическую тактику с тем, что делает Турция". "С Египтом у нас прошли десять раундов [переговоров] по разграничению ИЭЗ, и в рамках рассмотрения ситуации мы решили ускорить процесс", - сказал глава греческого МИД.

В воскресенье Дендиас провел переговоры в Каире с главой МИД Египта Самехом Шукри, после которых заявил, что Греция и Египет считают дестабилизирующими турецко-ливийское соглашение о военном сотрудничестве и меморандум о взаимопонимании между Турцией и Ливией по морским зонам, которые были недавно подписаны в Стамбуле. Дендиас также сообщил о "достигнутой договоренности с египетским министром ускорить дискуссии между группами технических специалистов о разграничении ИЭЗ между Грецией и Египтом".

По мнению местных наблюдателей, договоренности Турции с Ливией о разграничении ИЭЗ направлены на то, чтобы лишить греческие острова в Эгейском море, такие как Кастелоризо, Родос, Крит, возможности претендовать на морской шельф за пределами своих территориальных вод.