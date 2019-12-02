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Кризис на Украине

ЛНР: Зеленский загоняет себя в переговорный тупик, говоря о пересмотре Минских соглашений

Представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник добавил, что "сам вопрос о передаче границы становится актуальным только после полного политического урегулирования"

ЛУГАНСК, 2 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский загоняет себя в переговорный тупик, пытаясь пересмотреть Минские соглашения в преддверии саммита в Париже. Об этом в понедельник ТАСС заявил представитель Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.

Зеленский заявил в интервью газете Le Monde, что настаивает на проведении выборов в Донбассе лишь после передачи участков госграницы под контроль Украины, отметив, что не согласен с Минскими соглашениями, которые предусматривают обратный порядок действий.

"Заигрывая с радикалами озвучиванием предварительных условий к выполнению пунктов Минских соглашений, Зеленский сам загоняет себя в переговорный тупик в преддверии саммита "нормандской четверки", - сказал Мирошник. Он добавил, что "сам вопрос о передаче границы становится актуальным только после полного политического урегулирования". "Минские соглашения исходят из того, что местные выборы в республиках должны пройти на основе нового специального закона о выборах, который должен быть принят по согласованию с представителями республик, - отметил Мирошник.

"Само обсуждение темы выборов может быть начато только после согласования и принятия всех изменений к закону об особом статусе, которым будут регулироваться все параметры и механизмы обеспечения функционирования особого статуса, который, в свою очередь, должен быть непременно закреплен в Конституции", - пояснил представитель ЛНР.

Кроме того, до проведения выборов должен быть решен вопрос амнистии и разработаны проекты законодательных и нормативных актов, вытекающих из закона об особом статусе, например, о специальном режиме экономической деятельности, о языке и другие.

Закон и формула

В октябре 2014 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", в соответствии с которым в этих районах на три года устанавливался особый статус. Однако на практике закон Украиной не применялся. В марте 2015 года Порошенко вопреки Минским соглашениям без согласования с представителями Донбасса внес в закон поправки, которые фактически заблокировали действие документа. Срок действия закона, который неоднократно продлевался украинскими властями, истекает 31 декабря 2019 года.

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