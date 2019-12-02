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"Укржелдорога" с марта 2020 года будет повышать цены на билеты ежемесячно

На средства от индексации тарифов планируется закупить 26 новых вагонов

КИЕВ, 2 декабря. /ТАСС/. "Укржелдорога" планирует ежемесячно с марта по декабрь 2020 года повышать цены на билеты, а на средства от индексации тарифов закупить 26 новых вагонов. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба компании.

"В случае индексации тарифов на пассажирские перевозки в 2020 году "Укржелдорога" существенно обновит парк пассажирских вагонов. В частности, компания планирует приобрести 26 новых вагонов на общую сумму 600 млн гривен ($25 млн) и около 500 млн гривен ($21 млн) потратить на модернизацию еще 40 вагонов", - сказано в сообщении, опубликованном на сайте "Укржелдороги".

По данным пресс-службы, индексация тарифов будет проходить ежемесячно на 2% во всех категориях вагонов, кроме первого класса поездов "Интерсити +". "Таким образом, цена на билеты будет расти незначительно и постепенно", - сказано в сообщении.

В компании подчеркнули, что железная дорога не получает от государства средств на обновление пассажирского подвижного состава, хотя это предусмотрено законом. "Пассажирские перевозки из года в год являются убыточными для компании и финансируются за счет перекрестного субсидирования с доходов от грузовых перевозок. Компания прогнозирует, что в 2020 году убытки от пассажирских перевозок могут достичь 14,3 млрд гривен ($600 млн)", - добавили в пресс-службе.

Компания, являющаяся монополистом в сфере железнодорожных перевозок на Украине, уже шестой год находится в кризисе из-за изношенности тягового состава и вагонного парка, которые не обновляются.

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