Зеленский внес в Раду проект закона против "воров в законе"

КИЕВ, 2 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную раду проект закона, предусматривающего уголовную ответственность за создание преступных сообществ и пребывание в статусе "вора в законе". Законопроект был размещен в понедельник на сайте украинского парламента и направлен на рассмотрение комитета по правоохранительной деятельности с пометкой "определен президентом как неотложный".

В пояснительной записке к проекту предлагается дополнить статью 28 Уголовного кодекса Украины "Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией". В законопроекте дается определение преступного сообщества как стойкого иерархического объединения пяти и более лиц, в котором участвует "вор в законе". Уголовным преступлением будет считаться создание преступного сообщества и пребывание в статусе "вор в законе", обращение к участникам преступных сообществ с просьбой совершить преступление, организация и проведение сходки участников преступных сообществ.

В пояснительной записке в качестве образца для украинской законодательной инициативы называется опыт Грузии, где в 2005 году были приняты поправки в Уголовный кодекс, предусматривавшие уголовное наказание за пребывание в статусе "вора в законе". В записке также упоминается принятый в Италии в 1982 году закон, вводивший уголовное наказание за участие в преступной ассоциации мафиозного типа.

Аналогичные меры действуют и в России. В апреле этого года президент России Владимир Путин подписал закон, который ужесточает наказание за организацию преступного сообщества или участие в нем и вводит уголовную ответственность с наказанием до 15 лет лишения свободы для тех, кто занимает высшее положение в преступной иерархии.