{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Зеленский внес в Раду проект закона против "воров в законе"

Законопроект направлен на рассмотрение комитета по правоохранительной деятельности с пометкой "определен президентом как неотложный"
Президент Украины Владимир Зеленский REUTERS/Ints Kalnins
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© REUTERS/Ints Kalnins

КИЕВ, 2 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную раду проект закона, предусматривающего уголовную ответственность за создание преступных сообществ и пребывание в статусе "вора в законе". Законопроект был размещен в понедельник на сайте украинского парламента и направлен на рассмотрение комитета по правоохранительной деятельности с пометкой "определен президентом как неотложный".

В пояснительной записке к проекту предлагается дополнить статью 28 Уголовного кодекса Украины "Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией". В законопроекте дается определение преступного сообщества как стойкого иерархического объединения пяти и более лиц, в котором участвует "вор в законе". Уголовным преступлением будет считаться создание преступного сообщества и пребывание в статусе "вор в законе", обращение к участникам преступных сообществ с просьбой совершить преступление, организация и проведение сходки участников преступных сообществ.

В пояснительной записке в качестве образца для украинской законодательной инициативы называется опыт Грузии, где в 2005 году были приняты поправки в Уголовный кодекс, предусматривавшие уголовное наказание за пребывание в статусе "вора в законе". В записке также упоминается принятый в Италии в 1982 году закон, вводивший уголовное наказание за участие в преступной ассоциации мафиозного типа.

Аналогичные меры действуют и в России. В апреле этого года президент России Владимир Путин подписал закон, который ужесточает наказание за организацию преступного сообщества или участие в нем и вводит уголовную ответственность с наказанием до 15 лет лишения свободы для тех, кто занимает высшее положение в преступной иерархии.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
Реклама на ТАСС
Убийство лидера сербской партии в Косове
Прокуратура Косова предъявила обвинения в убийстве Оливера Ивановича шести сербам
Три человека уже задержаны
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС