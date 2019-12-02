Премьер Молдавии отверг требования оппозиции об отставке главы Минобороны

КИШИНЕВ, 2 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Молдавии Ион Кику отверг требования парламентской оппозиции об отставке министра обороны Виктора Гайчука, который во время публичного выступления привел в пример "боевой дух" ополченцев Донбасса.

"Слова министра были вырваны из контекста. А действия оппозиции надуманны, это политический шаг, направленный на возвращение к власти", - сказал Кику в понедельник, выступая на телеканале TVR MOLDOVA. Он также выразил сожаление, что оппозиция использует грязные методы в борьбе за власть.

Депутаты проевропейского блока Acum ("Сейчас") 29 ноября предложили провести голосование по вопросу о доверии министру обороны из-за его выступления на конференции "Православная церковь Молдавии и государство. Вера и знание", организованной Академией наук Молдавии еще в 2016 году. Гайчук, который тогда не был министром, обратил внимание, что 10 тысяч человек на востоке Украины, которых он сравнил по численности с молдавской армией, противостоят 160-тысячной украинской армии. "Дух и вера более эффективны в бою", - пояснил тогда генерал.

Гайчук назвал обвинения в свой адрес надуманными. "Депутаты-демагоги из Acum, вырывая сказанное из контекста, разделяют страну и устраивают в парламенте политическое шоу, пытаясь манипулировать общественным мнением", - написал министр в понедельник на своей странице в Facebook, отметив, что армия не будет втянута в политические шоу.

"Сослался на Донбасс без предоставления квалификации того, что там происходит. Как гражданин Молдавии и министр обороны я не поддерживаю сепаратистов Донбасса, всегда уважал и буду уважать территориальную целостность Украины", - пояснил Гайчук. Он заверил, что сделает все возможное для сотрудничества двух стран.

Для отправки министра в отставку необходимы голоса большинства из 101 депутата, у Acum только 25 мандатов.