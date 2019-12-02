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Reuters: США возобновят выделение $105 млн в качестве военной помощи Ливану

Ранее Белый дом приостановил оказание военной поддержки Ливану

ТАСС, 2 декабря. Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение возобновить выделение $105 млн правительству Ливана на нужды безопасности. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на помощника конгрессмена.

Ранее 1 ноября агентство информировало, что Белый дом приостановил оказание военной поддержки Ливану. По его данным, Госдеп уведомил Конгресс о данном решении без указания причин его принятия. Как сообщали агентству информированные источники, данный шаг мог быть вызван проходящими в Ливане акциями протеста.

Начавшиеся 17 октября массовые акции протеста в Ливане привели к отставке 29 октября коалиционного кабинета министров во главе с Саадом Харири. 19 ноября демонстранты сорвали проведение сессии парламента в центре Бейрута. Протестующие сейчас добиваются создания переходного правительства, которое подготовит и проведет в стране досрочные выборы.

Теги
СШАЛиванТрамп, Дональд
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