Додон сообщил, что Плахотнюку до побега из Молдавии выдали паспорт на другое имя

КИШИНЕВ, 3 декабря. /ТАСС/. Бежавший из Молдавии бывший лидер Демократической партии, олигарх Владимир Плахотнюк обладает паспортом на другое имя. Об этом заявил в понедельник президент Молдавии Игорь Додон в эфире молдавского телеканала TV8, отметив, что документ был выдан "незадолго до побега".

"Мы запросили Службу информации и безопасности (СИБ) и получили информацию, что двум гражданам Молдавии были выданы паспорта на второе имя. Один из них Плахотнюк", - сказал Додон, отказавшись назвать второго обладателя поддельного документа.

Президент заметил, что паспорта на чужое имя обычно выдают спецслужбы своим агентам для выполнения специальных заданий. Он сообщил, что пригласил руководство СИБ на предстоящее 4 декабря заседание Высшего совета безопасности, чтобы разобраться в этой ситуации. При этом он рассказал, что, по имеющейся у него информации, Плахотнюк бежал после смены власти в стране через Приднестровье, после чего въехал в Одессу под своим именем.

В понедельник Додон рассказал корреспонденту ТАСС, что бежавшего олигарха приютили в США, чтобы с его помощью влиять на политику в республике и использовать его в борьбе с Россией, провокации против которой он неоднократно устраивал в последние годы по заказу извне. Вместе с тем Додон рассказал, что в ходе бесед с ним американский посол Дерек Хоган на вопрос, находится ли Плахотнюк в США, отвечает, что "не имеет такой информации".

Потерял поддержку США

Хоган на прошлой неделе рассказал, что олигарх бежал 14 июня после беседы с ним, в которой Плахотнюку сообщили, что он лишился поддержки Вашингтона. В то же время американский дипломат отметил, что из Молдавии не обращались к властям США с просьбой выдать олигарха. По его словам, он обсуждал эту проблему с предыдущим молдавским правительством во главе с Майей Санду, но официального запроса пока не поступило.

В июне поддерживающая Додона Партия социалистов и проевропейский блок Acum ("Сейчас") объединились против Плахотнюка, которого обвинили в коррупции и узурпации власти. Однако демократы отказались уходить в оппозицию, объявили парламент и новый кабинет незаконными и организовали демонстрации своих сторонников, которые заблокировали госучреждения. Однако после того, как поддержку новому руководству оказали ЕС, Россия и США, Демпартия вынуждена была уступить власть. Как рассказал журналистам глава парламентской комиссии по национальной безопасности Кирилл Моцпан, Плахотнюк бежал через Украину в США, где живет в своем доме в Майами.

В Молдавии против Плахотнюка возбудили уголовные дела и объявили в международный розыск. В России его также обвиняют в причастности к контрабанде и незаконному сбыту наркотических средств в особо крупном размере. Кроме того, его подозревают в отмывании денег, организации покушения на убийство и других преступлениях. Решениями судов Москвы он заочно арестован.