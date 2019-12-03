Мадуро вручил послу России в Венесуэле орден Франсиско Миранды высшей степени

КАРАКАС, 3 декабря. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро наградил в понедельник посла РФ в Боливарианской Республике Владимира Заемского орденом Франсиско Миранды I степени, который присуждается за деятельность, способствующую прогрессу страны, и за выдающиеся заслуги. Трансляция церемонии велась на странице Мадуро в Twitter.

"Сегодня мы вручили орден Франсиско Миранды высшей степени в знак признания и признательности этому великому государственному служащему России, послу [в Венесуэле] в течение 10 лет двух месяцев и 20 дней. В течение этого периода господин Заемский хорошо узнал команданте Уго Чавеса, а отношения между нашими странами расширялись и укреплялись", - заявил Мадуро.