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Мадуро вручил послу России в Венесуэле орден Франсиско Миранды высшей степени

Президент Венесуэлы также вручил Владимиру Заемскому копию сабли, которую использовал Симон Боливар во время битвы при Карабобо

КАРАКАС, 3 декабря. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро наградил в понедельник посла РФ в Боливарианской Республике Владимира Заемского орденом Франсиско Миранды I степени, который присуждается за деятельность, способствующую прогрессу страны, и за выдающиеся заслуги. Трансляция церемонии велась на странице Мадуро в Twitter.

"Сегодня мы вручили орден Франсиско Миранды высшей степени в знак признания и признательности этому великому государственному служащему России, послу [в Венесуэле] в течение 10 лет двух месяцев и 20 дней. В течение этого периода господин Заемский хорошо узнал команданте Уго Чавеса, а отношения между нашими странами расширялись и укреплялись", - заявил Мадуро.

Президент также вручил Заемскому копию сабли, которую использовал национальный герой и освободитель страны Симон Боливар во время битвы при Карабобо. Это сражение состоялось в 1821 году и стало решающей битвой в войне за независимость Венесуэлы от испанского владычества.

"Для меня огромная честь принять эту награду..., которая является высокой оценкой 10 лет моей работы в качестве посла России в Боливарианской Республике Венесуэла, - заявил посол РФ. - Венесуэла оставила глубокий след в моей жизни, и я желаю всего самого лучшего дружественному венесуэльскому народу".

Теги
Мадуро, НиколасВенесуэлаРоссияЧавес, Уго
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