Мадуро вручил послу России в Венесуэле орден Франсиско Миранды высшей степени

КАРАКАС, 3 декабря. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро наградил в понедельник посла РФ в Боливарианской Республике Владимира Заемского орденом Франсиско Миранды I степени, который присуждается за деятельность, способствующую прогрессу страны, и за выдающиеся заслуги. Трансляция церемонии велась на странице Мадуро в Twitter.
"Сегодня мы вручили орден Франсиско Миранды высшей степени в знак признания и признательности этому великому государственному служащему России, послу [в Венесуэле] в течение 10 лет двух месяцев и 20 дней. В течение этого периода господин Заемский хорошо узнал команданте Уго Чавеса, а отношения между нашими странами расширялись и укреплялись", - заявил Мадуро.
#EnVivo | Condecoración a Vladimir Fedorovich Zaemsky, Embajador de la Federación de Rusia en la República Bolivariana de Venezuela.https://t.co/feq0VSHx83— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) December 2, 2019
Президент также вручил Заемскому копию сабли, которую использовал национальный герой и освободитель страны Симон Боливар во время битвы при Карабобо. Это сражение состоялось в 1821 году и стало решающей битвой в войне за независимость Венесуэлы от испанского владычества.
Embajador saliente de Rusia Vladimir Zaemsky: Expreso mi profunda fe en las relaciones ruso-venezolana#LaRevoluciónEsCreaciónhttps://t.co/wsLiozMYgx pic.twitter.com/S3GUmr6fV4— VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) December 3, 2019
"Для меня огромная честь принять эту награду..., которая является высокой оценкой 10 лет моей работы в качестве посла России в Боливарианской Республике Венесуэла, - заявил посол РФ. - Венесуэла оставила глубокий след в моей жизни, и я желаю всего самого лучшего дружественному венесуэльскому народу".