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Начало процедуры импичмента Трампа

Спецкомитет по разведке Палаты представителей 3 декабря опубликует доклад об импичменте

Председатель комитета Адам Шифф сообщил, что уже имеются неопровержимые доказательства причастности Трампа к нарушениям, влекущим за собой импичмент

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса США во вторник опубликует доклад по итогам проведенного им расследования в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом заявил в понедельник председатель данного комитета Адам Шифф (демократ от штата Калифорния) в эфире телеканала MSNBC.

"Мы завершаем работу над докладом. Он будет опубликован завтра [во вторник]", - сказал законодатель. Он уточнил, что во вторник вечером в комитете состоится голосование по вопросу о передаче доклада в юридический комитет нижней палаты Конгресса США.

"Это не означает, что наша работа завершена. Пока юридический комитет будет делать свою работу, мы продолжим проводить расследование, отправлять судебные повестки, выявлять новые факты", - сказал Шифф. По его утверждению, "уже имеются неопровержимые доказательства" причастности Трампа к нарушениям, влекущим за собой импичмент.

Теги
Трамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
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