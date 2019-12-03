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Китай предложил США вернуться к обязательствам по Парижскому соглашению о климате

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин выразила недоумение в связи с тем, что Вашингтон выходит из соответствующего договора и в то же время готов нести ответственность на фоне активной многосторонней деятельности в этой сфере

ПЕКИН, 3 декабря. /ТАСС/. Китайские власти одобряют стремление Соединенных Штатов соблюдать обязательства по борьбе с климатическими изменениями и предлагают Вашингтону для начала вернуться к соблюдению Парижского соглашения. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Я считаю, что недавние заявления [спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси] Пелоси носят очень позитивный характер. Мы будем приветствовать, если американская сторона исполнит свои обязательства и немедленно вернется к обязательствам Парижского соглашения", - отметила она на регулярном брифинге.

Дипломат напомнила, что Парижское соглашение - "реальный шаг мировой общественности по борьбе с глобальными климатическими изменениями". Хуа Чуньин также выразила недоумение в связи с тем, что Вашингтон выходит из соответствующего всеобъемлющего договора и в то же время готов нести ответственность на фоне активной многосторонней деятельности в этой сфере.

Как заявила в понедельник спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25) в Мадриде, Конгресс США стремится принять меры для борьбы с климатическим кризисом. По ее словам, Вашингтон осознает свою ответственность в связи с необходимостью "позаботиться о планете".

США в ноябре начали официальный процесс выхода из Парижского соглашения по климату, который завершится через год. Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата. Страны-участницы договорились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Соглашение, в частности, предполагает снижение выбросов парниковых газов.

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