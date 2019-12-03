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МИД Китая сравнил Помпео со сварливой бабкой

В дипведомстве сделали такое сравнение в связи с неоднократными нелицеприятными высказываниями госсекретаря США о китайских компаниях
Представитель МИД КНР Хуа Чуньин Артем Иванов/ТАСС
Описание
Представитель МИД КНР Хуа Чуньин
© Артем Иванов/ТАСС

ПЕКИН, 3 декабря. /ТАСС/. Представитель МИД КНР Хуа Чуньин сравнил госсекретаря США Майкла Помпео с персонажем одного из произведений китайской литературы - сварливой бабкой, которая повторяет одно и то же. Дипломат сделала такое сравнение во вторник на брифинге в связи с неоднократными нелицеприятными высказываниями шефа американской дипломатии о китайских компаниях.

"В одном из произведений... китайского писателя Лу Синя (также Лу Сюнь (1881-1936) - прим. ТАСС) есть персонаж Сян Линь, которая в повести "Моление о счастье" все время бормочет про одно и то же. Мне кажется, господин Помпео очень похож на нее, - отметила она на регулярном брифинге, комментируя очередное нелицеприятное высказывание американского госсекретаря о китайских телекоммуникационных корпорациях ZTE и Huawei. - Единственное отличие - Сян Линь бормотала всякие безвредные вещи, а господин Помпео постоянно говорит ядовитую ложь".

По словам дипломата, в мире абсолютно нет доказательств, которые бы подтверждали подобные заявления главы Госдепартамента США. Хуа Чуньин подчеркнула, что, напротив, все больше стран признают безопасным оборудование Huawei, об опасности которого нередко высказывается Помпео.

15 мая президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры Соединенных Штатов от иностранных угроз. В связи с этим Министерство торговли страны с 17 мая внесло Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. 20 мая ведомства выдало Huawei временную генеральную лицензию сроком на 90 дней, которая возобновляет право обеспечивать обслуживание сетей и предоставлять обновления программного обеспечения для ее мобильных устройств. Впоследствии ее действие было продлено.

В августе прошлого года Трамп подписал указ, запретив правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и еще одной китайской компанией - ZTE.

Теги
СШАКитайПомпео, Майкл (Майк)
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