Глава МИД Сербии заявил, что страна не намерена становиться членом НАТО

БЕЛГРАД, 3 декабря. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Сербия не намерена становиться членом НАТО, поскольку против этого выступает подавляющее большинство граждан страны. Об этом в интервью ТАСС в преддверии визита президента Сербии Александара Вучича в Россию сообщил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич.

"Что касается членства в НАТО, у Сербии здесь очень ясная позиция. Мы не желаем стать членами альянса, этого не хочет и подавляющее большинство наших граждан. И Сербия, и НАТО удовлетворены степенью достигнутого сотрудничества, очень хорошего и постоянно развивающегося, но у нас нет амбиций превратить его в постоянное членство. Как вам известно, Сербия придерживается политики военного нейтралитета, что подразумевает пребывание вне любых международных военных союзов", - подчеркнул министр.

Ранее президент Сербии Александар Вучич выступил с предложением принять декларацию о военном и политическом нейтралитете страны. Ожидается, что такой документ может быть принят к 15 февраля 2020 года. Президент Вучич, выступивший с инициативой "общеправового политического акта, который подтвердит внутриполитический и внешнеполитический путь военного нейтралитета" Сербии, подтвердил, что такой срок может быть ориентиром. При этом, по его словам, парламентские процедуры не всегда предсказуемы, и назвать точную дату будет затруднительно.

Внешнеполитический курс Сербии предусматривает сохранение дружественных отношений с РФ и КНР, а также развитие связей с ЕС и США. Белград намерен сохранять военный нейтралитет, отказываясь от вступления в НАТО и другие военные блоки. Такая позиция вызывает возражения на Западе. Сербии неоднократно давали понять, что евроинтеграция возможна лишь при выполнении двух условий: признание независимости Косова и прекращение дружественных отношений с РФ.