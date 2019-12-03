{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава МИД Сербии заявил, что страна не намерена становиться членом НАТО

Как отметил Ивица Дачич, Белград придерживается политики военного нейтралитета

БЕЛГРАД, 3 декабря. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Сербия не намерена становиться членом НАТО, поскольку против этого выступает подавляющее большинство граждан страны. Об этом в интервью ТАСС в преддверии визита президента Сербии Александара Вучича в Россию сообщил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич.

"Что касается членства в НАТО, у Сербии здесь очень ясная позиция. Мы не желаем стать членами альянса, этого не хочет и подавляющее большинство наших граждан. И Сербия, и НАТО удовлетворены степенью достигнутого сотрудничества, очень хорошего и постоянно развивающегося, но у нас нет амбиций превратить его в постоянное членство. Как вам известно, Сербия придерживается политики военного нейтралитета, что подразумевает пребывание вне любых международных военных союзов", - подчеркнул министр.

Ранее президент Сербии Александар Вучич выступил с предложением принять декларацию о военном и политическом нейтралитете страны. Ожидается, что такой документ может быть принят к 15 февраля 2020 года. Президент Вучич, выступивший с инициативой "общеправового политического акта, который подтвердит внутриполитический и внешнеполитический путь военного нейтралитета" Сербии, подтвердил, что такой срок может быть ориентиром. При этом, по его словам, парламентские процедуры не всегда предсказуемы, и назвать точную дату будет затруднительно.

Внешнеполитический курс Сербии предусматривает сохранение дружественных отношений с РФ и КНР, а также развитие связей с ЕС и США. Белград намерен сохранять военный нейтралитет, отказываясь от вступления в НАТО и другие военные блоки. Такая позиция вызывает возражения на Западе. Сербии неоднократно давали понять, что евроинтеграция возможна лишь при выполнении двух условий: признание независимости Косова и прекращение дружественных отношений с РФ.

Теги
СШАРоссияКитайСербияВучич, АлександарДачич, Ивица
Реклама на ТАСС
Глава МИД Сербии заявил, что курс на вступление в ЕС не должен вредить отношениям с РФ
Ивица Дачич считает, что ЕС в настоящее время не готов к расширению, так как "находится в фазе внутреннего пересмотра и моделирования своих прежних правил функционирования"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС