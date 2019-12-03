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В США заявили, что не стремятся к конфронтации с Россией

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл отметил, что в Вашингтоне готовы к сотрудничеству с Москвой, если это не будет противоречить американским интересам

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты не стремятся к конфронтации с Россией и открыты к сотрудничеству, когда это отвечает интересам Вашингтона. Об этом заявил во вторник на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл.

"Мы не стремимся к конфронтационным отношениям с Россией. Мы открыты к сотрудничеству с Москвой, когда это отвечает нашим интересам и интересам наших союзников. Однако администрация [США] будет защищать нашу национальную безопасность и безопасность наших союзников при попытках Москвы поставить ее под угрозу", - сказал он.

"Госдепартамент также выступает за двустороннее взаимодействие с Россией, когда оно отвечает нашим интересам, в том числе когда речь идет о стабилизации наших отношений для того, чтобы Соединенные Штаты могли выполнять свои ключевые приоритеты в сфере национальной безопасности. Мы поддерживаем с Россией каналы коммуникации по Сирии, Афганистану, Украине, Северной Корее, контролю над вооружениями, борьбе с терроризмом, а также другим двусторонним вопросам", - отметил Хейл.

По словам дипломата, Вашингтон придерживается "реалистического подхода" в отношении Москвы и признает ее "решительными и предприимчивым соперником", который, по его мнению, обладает "значительными системными и экономическими слабыми сторонами".

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