В Сенате США заявили, что санкции против России могут иметь последствия и для Вашингтона

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Законопроекты с санкциями против России могут иметь побочные последствия и для самих Соединенных Штатов. Об этом заявил во вторник старший демократ комитета по иностранным делам Сената Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси) на слушаниях, посвященных политике США в отношении России.

"Любые новые законопроекты с российскими санкциям должны четко указывать на наши конечные политические цели - что именно в поведении [России] мы пытаемся изменить, а также, как санкции могут быть сняты в случае, если изменение поведения произошло. Если мы хотим увеличить давление на Москву, мы должны быть честны с собой, это может иметь побочные последствия для нас. В рамках усиленного санкционного режима американские компании больше не будут в состоянии извлекать выгоду из российской экономики, а американские инвесторы не смогут больше получать выгоду от российского суверенного долга. Энергетический рынок и банковский сектор [США] могут пострадать", - считает демократ. Он призвал "минимизировать эти эффекты" от возможных антироссийских рестрикций.

С ним согласился и председатель комитета Джеймс Риш (республиканец, от штата Айдахо). "Я обеспокоен стремлением спешно ввести санкции при отсутствии [у США] конкретных политических целей", - отметил он.

Менендес при этом утверждал, что антироссийские санкции нужны для "изменения поведения" России. Сенатор также призвал сохранять договоренности с Россией по контролю над вооружениями.