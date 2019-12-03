Рада приняла законопроект, дающий генпрокурору право возбуждать дела против депутатов

КИЕВ, 3 декабря. /ТАСС/. Верховная рада приняла в первом чтении проект закона, который закрепляет за генеральным прокурором страны единоличное право возбуждать уголовные дела в отношении парламентариев. За такое решение проголосовали во вторник 253 депутата при минимально требуемых 226.

В пояснительной записке к документу отмечается, что, несмотря на внесение Радой изменений в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности, наличие множества норм об особенностях привлечения к ответственности депутатов содержатся в разных законах, часто противоречащих друг другу, что фактически делает невозможным реальное лишение парламентариев неприкосновенности.

"Предлагается определить особенности в части начала досудебного расследования относительно народного депутата, задержания, избрания меры пресечения, проведения следственных (разыскных) и негласных следственных (разыскных) действий", - указано в записке.

Проектом предусмотрено, что определять возможность начала уголовного производства, в котором вероятным фигурантом является депутат парламента, закрепляется исключительно за генпрокурором или лицом, которое исполняет его обязанности. Кроме того, судебные ходатайства в отношении депутата также должны быть поддержаны генпрокурором или лицом, его заменяющим.

В законе "О статусе народного депутата" предлагается определить, что депутаты не несут юридической ответственности за итоги голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету. Кроме того, из регламента Рады исключаются нормы о порядке внесения и рассмотрения парламентом представлений о предоставлении согласия на привлечение депутата к уголовной ответственности, задержании или аресте.

Ранее во фракции "Голос" раскритиковали проект за исключительное право для генпрокурора открывать уголовные дела, что повлечет "контролируемую неприкосновенность" депутатов. С 1 января 2020 года вступят в силу поправки в Конституцию Украины, лишающие депутатов неприкосновенности и позволяющие вести против них следствие по уголовным делам. В то же время, как отметил президент Владимир Зеленский, у депутатов сохраняется "политический иммунитет".