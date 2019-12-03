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Полиция освободила активистов, устроивших акцию протеста у здания Минобразования в Ереване

На них составили протоколы об административных правонарушениях

ЕРЕВАН, 3 декабря. /ТАСС/. Полиция Армении во вторник вечером освободила всех активистов молодежного крыла оппозиционной партии "Дашнакцутюн", которые устроили сидячую забастовку у здания министерства образования, науки, культуры и спорта с требованием встретиться с министром Араиком Арутюняном. Об этом сообщили корр. ТАСС в пресс-службе силового ведомства.

"Все лица, доставленные в полицейские участки, освобождены, составлены протоколы об административных правонарушениях", - отметили в пресс-службе ведомства.

Во вторник после полудня около ста активистов молодежного крыла "Дашнакцутюн" попытались ворваться в здание Минобразования и встретиться с главой ведомства Арутюняном. Оцепившие здание министерства полицейские помешали демонстрантам осуществить задуманное, после чего началась потасовка между участниками акции и стражами правопорядка. Затем продолжившие митинг студенты заблокировали прилегающую к министерству и другим правительственным зданиям улицу Вазгена Саркисяна, там образовалась большая пробка. Стражи правопорядка после неоднократных предупреждений вновь применили силу для разблокирования улицы.

Активисты начали свои акции протеста в начале ноября после того, как Минобразования предложило поправки к закону "О высшем образовании и науке", в соответствии с которыми армянские язык, литература и история станут необязательными на непрофильных факультетах и вузах страны.

Теги
Армения
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