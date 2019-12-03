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Выборы президента США - 2020

Сенатор от Калифорнии Камала Харрис вышла из предвыборной гонки

Харрис отметила, что она "не миллиардер и не может финансировать свою предвыборную кампанию"

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Сенатор от штата Калифорния Камала Харрис, добивавшаяся выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии, вышла из предвыборной гонки. Об этом она сообщила во вторник в Twitter.

"Я приостанавливаю сегодня свою предвыборную кампанию и сообщаю об этом своим сторонникам с глубоким сожалением, но в то же время испытывая благодарность, - говорится в сообщении. - Хочу, чтобы всем было ясно: я буду продолжать бороться каждый день за те цели, которые были обозначены в ходе этой кампании. Справедливость для людей, всех людей".

Телекомпания СNN, сообщая о решении сенатора Харрис выйти из борьбы, привела выдержку из ее обращения к сторонникам, распространенное по электронной почте. "Вот правда на сегодняшний день, - говорится в сообщении. - Я оценила ситуацию со всех сторон и на протяжении последних дней пришла к одному из самых трудных в моей жизни решений. У моей кампании по выдвижению кандидатом на пост президента просто нет финансовых ресурсов, необходимых для того, чтобы ее продолжать". Как отметила далее сенатор Харрис, она "не миллиардер и не может финансировать свою предвыборную кампанию".

По итогам опубликованного во вторник общенационального опроса, проведенного изданием Politico и исследовательской службой Morning Consult, Камалу Харрис поддерживали 5% потенциальных избирателей-демократов, в то время как лидера предвыборной гонки - экс-вице-президента США Джо Байдена - 29%, сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса - 20%, сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен - 15%, мэра города Саут-Бенд (штат Индиана) Пита Буттеджаджа - 9% и только что вступившего в предвыборную гонку экс-мэра Нью-Йорка миллиардера Майкла Блумберга - 5%. В опросе, проведенном с 25 ноября по 1 декабря, участвовали 15773 потенциальных избирателя. Уровень погрешности при опросе оценивается в 1%.

Теги
СШАВыборы президента США - 2020
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