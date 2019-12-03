Международное сообщество поддержало Палестину после признания США еврейских поселений

ООН, 4 декабря. /ТАСС/. Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла во вторник пять ежегодных резолюций в поддержку Палестины и против действий Израиля. Голосование прошло вскоре после объявления Вашингтона о признании законности израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.

В документах Генассамблея ООН призывает все страны способствовать самоопределению палестинского народа, а также ближневосточному урегулированию на двугосударственной основе. Все резолюции были приняты большинством голосов, среди проголосовавших против традиционно оказались США, Израиль, Канада и Австралия, к ним присоединились ряд островных государств.

В частности, в резолюции, озаглавленной "Мирное урегулирование вопроса о Палестине", Генассамблея требует "полностью прекратить всю поселенческую деятельность Израиля на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим", а также призывает положить конец провокациям со стороны израильских поселенцев, в том числе в местах религиозного поклонения.

Еще одна резолюция касается одной из ключевых проблем урегулирования - статуса Иерусалима. Израиль занял восточную часть города в ходе войны 1967 года и считает Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей. В связи с этим в одной из принятых в пятницу резолюций Генассамблея в очередной раз потребовала от Израиля немедленно прекратить "все незаконные и односторонние меры", направленные на то, чтобы навязать городу трех религий "свои законы, юрисдикцию и администрацию".

Еще три принятых во вторник документа касаются внутренних процедур и инициатив организации, направленных на поддержку ближневосточного урегулирования и обеспечение неотъемлемых прав палестинского народа на самоопределение.

Россия против односторонних шагов США

Постпред РФ при ООН Василий Небензя, выступивший на заседании ГА, заявил об обеспокоенности "большинства государств - членов ООН относительно систематических односторонних шагов на палестинском треке". "Выведение из международного обихода самого упоминания двугосударственного принципа урегулирования ведет к концептуальной ревизии основ ближневосточного урегулирования и соответствующих многолетних наработок международного сообщества", - подчеркнул он.

"В корне не согласны с недавним решением США более не считать поселенческую деятельность Израиля нарушением международного права под предлогом якобы признания таким образом "реальной ситуации на земле", равно как и не согласны с суверенитетом Израиля над Голанскими высотами", - указал Небензя.

18 ноября госсекретарь США Майкл Помпео объявил, что Вашингтон больше не считает наличие еврейских поселений на Западном берегу Иордана нарушением международного права. Они представляют собой населенные пункты, созданные по итогам Шестидневной войны 1967 года. В соответствии с резолюцией 181 Генеральной Ассамблеи ООН от 1947 года эти территории предназначались для создания арабского государства (План ООН по разделу Палестины), поэтому считаются оккупированными.

Израиль, который называет данные районы Иудеей и Самарией, определяет их как спорные. В сентябре этого года премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о готовности в случае победы на парламентских выборах аннексировать часть Западного берега. В настоящее время в поселениях (включая Восточный Иерусалим) проживают около полумиллиона евреев.