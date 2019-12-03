Палата представителей США одобрила резолюцию против участия России в саммитах G7

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса во вторник одобрила резолюцию против того, чтобы Россия принимала участие в саммитах Группы семи (G7) до тех пор, пока она не будет "уважать территориальную целостность своих соседей". Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты американского законодательного органа.

Документ поддержали 339 конгрессменов из обеих партий, 71 республиканец выступил против.

Резолюции Палаты представителей и Сената, которые принимаются отдельно в каждой палате Конгресса, не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Таким образом законодатели выражают свою позицию по тому или иному вопросу, а исполнительная ветвь власти вправе игнорировать такого рода документы.

О резолюции

Резолюция носит название "Неодобрение участия Российской Федерации в будущих саммитах Группы семи до тех пор, пока она не будет уважать территориальную целостность своих соседей и придерживаться стандартов демократических обществ". В документе в очередной раз подвергаются критике российские власти за ситуацию вокруг Украины. "Палата представителей... осуждает агрессивные действия России на Украине, включая незаконную оккупацию Крыма и продолжающуюся дестабилизацию Восточной Украины; осуждает нападки Кремля на демократические общества во всем мире, в том числе в Соединенных Штатах и других странах Группы семи", - утверждается в документе.

Конгрессмены комитета "призвали всех лидеров [стран] Группы семи противостоять возвращению России [в неформальное объединение] до тех пор, пока она не прекратит оккупацию суверенной территории Украины, включая Крым, и не положит конец своим нападкам на демократии во всем мире".

Воссоединение Крыма с Россией произошло после проведенного там референдума в марте 2014 года. Западные страны это не признают. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма и Севастополя демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.

О приглашении РФ на саммит

В середине октября исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни рассказал журналистам, что приглашение России как отдельного участника саммита G7 в Соединенных Штатах в 2020 году может быть промежуточным шагом к восстановлению Группы восьми (G8). При этом, по его словам, решение о том, в каком именно формате в итоге проводить саммит, будет принято позднее. Малвэни отметил, что американский лидер Дональд Трамп имеет право как представитель принимающей стороны пригласить на саммит G7 в США президента РФ Владимира Путина в качестве отдельного участника.

Трамп по итогам завершившегося 26 августа во французском Биаррице саммита Группы семи заявил, что склонен добиваться возрождения Группы восьми с участием России, невзирая на непопулярность этой инициативы в американском истеблишменте и не считаясь с внутриполитическими соображениями.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил журналистам, что возвращение к формату G8 для России не является самоцелью, ведь многие вопросы эффективнее решать в формате G20. При этом Песков напомнил, что российский лидер Владимир Путин уже говорил, что Москва не отказывается от общения с другими странами в любых форматах.

Группа семи - объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В формате "семерки" клуб существовал с 1976 по 1997 год. После присоединения России он стал называться G8. В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях США и Европы с Россией западные участники объединения в период пребывания у власти в Вашингтоне президента Барака Обамы приняли решение вернуться к формату "семерки".