Конгресс принял законопроект, который может привести к санкциям против Китая

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса приняла во вторник практически единогласно законопроект, который обязывает вашингтонскую администрацию рассмотреть вопрос о введении санкций в рамках "Глобального закона Магнитского" против китайских властей в связи с ситуацией вокруг Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) на северо-западе Китая. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты американского законодательного органа.

Законопроект поддержали 407 конгрессменов из обеих партий, против выступил лишь один республиканец.

Инициатива, касающаяся прав человека в СУАР, также обязывает правительство США изучить вопрос о возможном введении запрета на экспорт ряда американских товаров, технологий и услуг представителям китайских властей, находящимся в СУАР. Законодатели призвали президента Соединенных Штатов Дональда Трампа осудить действия Пекина в отношении уйгуров, а председателя КНР Си Цзиньпина - закрыть исправительные лагеря, в которых якобы могут противозаконно содержаться до миллиона представителей этого этнического меньшинства.

В сентябре законопроект был одобрен в Сенате, теперь он отправляется на подпись Трампу, который может наложить на него вето.

Суть законопроекта

Рестрикции, согласно законопроекту, должны быть введены против "китайских должностных лиц, которые несут ответственность за создание и работу лагерей", где якобы и содержатся уйгуры. Авторы законопроекта утверждают, что он направлен на защиту прав не только этого народа, но и всех национальных и религиозных меньшинств автономного района КНР.

Как говорится в документе, аппарат директора Национальной разведки вместе с Госдепартаментом США будут обязаны регулярно направлять в Конгресс доклад по региональной безопасности в связи с ситуацией с уйгурами. Они должны будут включить в отчет, в частности, список китайских компаний, участвующих, по мнению Вашингтона, в создании лагерей для уйгуров. В американском внешнеполитическом ведомстве появится пост специального координатора по вопросам, относящимся к Синьцзян-Уйгурскому автономному району Китая.

Во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявил, что китайские власти будут усиливать политические контрмеры в отношении Соединенных Штатов и могут запретить въезд американским дипломатам в СУАР в ответ на законопроект о "демократических свободах" в данном регионе.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что в СУАР могли быть в разное время задержаны до 1 млн человек. В ответ на это официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан подчеркнул, что в Синьцзяне не нарушаются права человека по национальному и религиозному признаку.

СУАР населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств КНР - уйгурами, большинство из которых исповедует ислам. По данным властей Китая, в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.

Второй законопроект с санкциями против Пекина

По сути аналогичный закон, но по ситуации в Гонконге Трамп подписал на прошлой неделе. Инициатива требует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом автономном районе. Документ также предполагает ежегодную оценку того, насколько Гонконг независим от Пекина в рамках соблюдения политики "одна страна - две системы", для продления действующего в отношении него со стороны США льготного торгово-экономического, таможенного и инвестиционного режима.

Акт "О верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского" был принят Конгрессом США и подписан президентом Бараком Обамой в декабре 2012 года. Он предусматривает применение односторонних санкций в отношении российских должностных лиц, виновных, с точки зрения Вашингтона, в нарушении прав человека на родине. В декабре 2016 года американские законодатели приняли законопроект, предусматривающий возможность распространения действия "акта Магнитского" на другие страны, а не только на Россию.