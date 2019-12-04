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США готовы продолжать диалог с КНДР по проблеме денуклеаризации

Ранее в КНДР обвинили Вашингтон в использовании диалога с Пхеньяном в собственных внутриполитических интересах

СЕУЛ, 4 декабря. /ТАСС/. США не отказываются от диалога с КНДР по вопросам ядерного разоружения. Как сообщает южнокорейское агентство Yonhap, об этом заявил в Вашингтоне спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн.

"Очевидно, что к настоящему моменту мы не достигли той степени прогресса [по проблеме денуклеаризации], на которую надеялись. Однако мы не отказываемся и не откажемся от работы на этом направлении", - подчеркнул Бигэн, выступая на мероприятии в американской столице.

Говоря об ультиматуме, предъявленном ранее КНДР Соединенным Штатам, дипломат назвал установленные Пхеньяном сроки "искусственными", подчеркнув, что США готовы вести с Северной Кореей диалог "столько, сколько это будет необходимо".

Днем ранее агентство ЦТАК распространило заявление заместителя министра иностранных дел КНДР Ли Тэ Сона, в котором он обвинил Вашингтон в использовании диалога с Пхеньяном в собственных внутриполитических интересах в преддверии выборов. По мнению замглавы МИД, "США стремятся выиграть время в своих интересах, говоря об устойчивом и содержательном диалоге, вместо того, чтобы предпринимать шаги в ответ на меры, принятые ранее КНДР".

При этом представитель внешнеполитического ведомства народной республики напомнил о том, что в конце нынешнего года истекает срок, который Пхеньян установил Вашингтону для выработки взаимоприемлемого компромисса на переговорах. "Все, что сейчас может быть сделано, это выбор США, и только от США зависит, какой рождественский подарок они для себя выберут", - резюмировал Ли Тэ Сон.

Президент США Дональд Трамп и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын на встрече 30 июня в Пханмунджоме договорились возобновить на рабочем уровне переговоры о денуклеаризации, которые были приостановлены после безрезультатного завершения саммита двух лидеров в Ханое в феврале текущего года. В соответствии с этой договоренностью 5 октября представители США и КНДР встретились в Стокгольме для обсуждения перспектив нормализации двусторонних отношений, но наладить диалог не удалось. Глава делегации КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале консультаций и посоветовал американской стороне лучше обдумать свою позицию, при этом в Госдепартаменте США не согласились с такой оценкой и назвали встречу конструктивной.

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