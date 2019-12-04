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Около 150 боевиков наркокартеля участвовали в нападении на силовиков на севере Мексики

В ходе боев погибли четверо полицейских

МЕХИКО, 4 декабря. /ТАСС/. Примерно 150 боевиков преступного сообщества "Картель северо-востока" участвовали в нападении на силовиков в районе Вилья-Унион в штате Коауила на севере Мексики. Об этом рассказал губернатор региона Мигель Рикельме, сообщила во вторник вечером (утро среды мск) газета Milenio.

"Они [задержанные боевики] рассказали, что было в общей сложности 25 внедорожников, на борту каждого из них находились по пять-шесть человек, - рассказал Рикельме. - Их действиями руководили трое или четверо так называемых командиров с разными кличками". Серия вооруженных столкновений произошла в Вилья-Унион 30 ноября и 1 декабря. Членам наркокартеля противостояли порядка 550 силовиков, в распоряжении которых были три вертолета.

В ходе боев, по данным властей, были ликвидированы 17 преступников и погибли четверо полицейских, а также двое безоружных гражданских. Сотрудники правоохранительных органов задержали 10 предполагаемых участников атаки.

С января по октябрь текущего года жертвами умышленных убийств в Мексике стали более 29,5 тыс. человек. Ответственность за небывалый разгул насилия в значительной степени лежит на наркомафии. В своем выступлении 1 декабря, в первую годовщину вступления в должность, президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал снижение уровня преступности главной задачей, стоящей перед его правительством.

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Мексика
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