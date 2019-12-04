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Израильские военные задержали 15 палестинцев по подозрению в терроризме

В Армии обороны Израиля сообщили, что задержанные были переданы для проведения допросов в контрразведку

ТАСС, 4 декабря. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о задержании 15 палестинцев, подозреваемых в причастности к террористической деятельности, в ходе операции на Западном берегу реки Иордан. Информация об этом опубликована в среду на странице израильской армии в Twitter.

"В течение ночи солдаты Армии обороны Израиля при поддержке Службы общей безопасности [ШАБАК, израильская контрразведка], пограничной полиции и полиции арестовали на Западном берегу 15 человек по подозрению в причастности к террористической деятельности, беспорядках и насильственных действиях в отношении израильских гражданских лиц и солдат", - говорится в сообщении. Все задержанные были переданы для проведения допросов в израильскую контрразведку.

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