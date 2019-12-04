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Вучич планирует обсудить с Путиным газовый вопрос и ситуацию в мире

Президент Сербии отметил, что одной из тем встречи станет деятельность РЖД и проекты, осуществляемые компанией в стране

БЕЛГРАД, 4 декабря. /ТАСС/. Вопрос поставок российского газа сербским потребителям, проекты РЖД в Сербии и увеличение товарооборота между Москвой и Белградом станут основными темами встречи президентов Владимира Путина и Александара Вучича. Об этом сербский президент заявил в ночь на среду национальному телевидению Сербии РТС.

"Я надеюсь на хорошую встречу, это важная встреча для Сербии, мы поговорим обо всех важных вопросах, проблеме Косова, я выслушаю взгляды президента Путина на ситуацию в Европе и мире. Для нас важно, что мы продолжим разговоры о двустороннем сотрудничестве после подписания торгового соглашения с Евразийским экономическим союзом, наш товарооборот в 2018 году составил $3 млрд 60 млн, за 10 месяцев этого года данный уровень должен быть превышен. Мы покупаем больше нефти и газа, но думаю, что у нас есть возможности и в других областях для расширения сотрудничества", - сказал он.

Вучич также отметил, что одной из тем встречи станет деятельность РЖД и проекты, осуществляемые компанией в Сербии. По его словам, активно реконструируются дороги, на ближайшие проекты необходимо около €1,5 млрд, а также около €100 млн на диспетчерский центр. Ключевым вопросом, по его мнению, является газовый. "Мы не знаем, что может случиться в отношениях между Россией и Украиной, вся наша страна может оказаться под угрозой, это для нас жизненно важно, встанет вся промышленность", - сказал Вучич и отметил, что российский газ поступает в Сербию через Украину и Венгрию.

ВТС и шпионский скандал

Коснувшись военно-технического сотрудничества, сербский лидер поздравил своих сограждан с прибытием в Сербию четырех вертолетов Ми-35М раньше срока. "Сейчас наш вертолетный флот в 4-5 раз больше, чем всего лишь пять лет назад. Спасибо России, что предоставила машины раньше срока, мы рассматриваем это как сигнал дружбы", - сказал он.

Вучич указал на особые отношения между российским и сербским народами: "Россияне - большие друзья для нас, мы верим в эту дружбу. Это и братские отношения, которые мы должны беречь и развивать и еще лучше понимать друг друга".

После беседы с Путиным Вучич планирует встретиться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. "Это не путь балансирования, это наш собственный путь, сильная политика умной страны. Мы хотим развивать братские отношения с Россией и не хотим, чтобы нам это запрещали. Я доволен тем, как мы это делаем, у нас есть друзья везде", - сказал он и отметил, что Белград также продолжит поддерживать отношения с Китаем, оставаясь на европейском пути.

Сюрприз сербской диаспоры

Ранее представители сербской диаспоры в России сообщали ТАСС о подготовленном к визиту Вучича в Сочи сюрпризе. В самом центре города, на Курортном проспекте на цифровом билборде в понедельник вечером был запущен приветственный ролик в адрес президентов двух стран. Со вторника ролик будет транслироваться на всех билбордах города. Предоставленное ТАСС видео содержит изображение флагов России и Сербии, которые сменяются надписью "братья навсегда" и совместным фото российского и сербского лидеров, кадры сопровождаются подписью "сербы России".

Вучич рассказал, что видел несколько таких билбордов. По его словам, это "очень здорово" и он растроган таким подарком. "Кроме того, вы посмотрите, какое чудо русские создали в Сочи. Я здесь был шесть лет назад, это совершенно другой город, честь им и хвала", - сказал он.

19 октября Вучич во время совместного с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым обращения в Белграде заявил, что его переговоры с Путиным пройдут в Сочи 4 декабря. По словам сербского президента, это будет его 17-я встреча с российским лидером.

Теги
Меркель, АнгелаПутин, Владимир ВладимировичРоссияСербияВучич, Александар
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