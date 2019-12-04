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Додон заявил, что Молдавия намерена ускорить розыск олигарха Плахотнюка

Кишинев направит запросы о местонахождении объявленного в розыск бывшего лидера Демократической партии Молдовы в США, Великобританию и Румынию

КИШИНЕВ, 4 декабря. /ТАСС/. Молдавия направит в США, Великобританию и Румынию запросы о местонахождении там объявленного в розыск бывшего лидера Демократической партии Молдовы, олигарха Владимира Плахотнюка. Об этом заявил в среду президент страны Игорь Додон после заседания Высшего совета безопасности, на котором обсуждался этот вопрос.

"Просьба об объявлении Плахотнюка в международный розыск была направлена в Интерпол еще 18 октября. Официального ответа мы не получили до сих пор, на наши повторные запросы не реагируют. <...> Решили напрямую обратиться в США, Великобританию и Румынию, чтобы узнать о нахождении этого человека в этих странах", - сказал Додон. Он отметил, что о бегстве олигарха в указанные страны сообщали СМИ.

Плахотнюк покинул Молдавию в июне, когда новое парламентское большинство сформировали поддерживающая президента страны Партия социалистов Республики Молдова и проевропейский блок Acum ("Сейчас"). Они объединились с целью отстранения Демпартии, которую обвинили в коррупции и узурпации власти. В отношении Плахотнюка были возбуждены уголовные дела.

В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. Также, по данным МВД России, полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы страны более 37 млрд рублей. Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Плахотнюка по делу о создании преступного сообщества и наркоторговле.

Теги
СШАВеликобританияРумынияМолдавияПлахотнюк, Владимир ГеоргиевичДодон, Игорь
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