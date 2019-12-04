Военный бюджет Украины на 2020 год нацелен на разработку и закупку нового оружия

КИЕВ, 4 декабря. /ТАСС/. Мероприятия по соответствию сектора безопасности и обороны Украины стандартам НАТО, а также разработка, производство и закупка новых образцов вооружений и военной техники являются приоритетными в военном бюджете страны на 2020 год. Об этом заявил в среду секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, сообщила пресс-служба ведомства.

"Правительство должно в 2020 году обеспечить первоочередное финансирование деятельности субъектов сектора безопасности и обороны по таким приоритетным направлениям, как развитие сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО, а также мероприятия по разработке, подготовке производства и закупки новых образцов вооружения и военной техники", - сказал Данилов.

Он подчеркнул, что к самым важным направлениям финансирования также отнесены усиление системы ПВО, реализация государственной политики в сфере кибербезопасности, выполнение Национальной разведывательной программы на 2016-2020 годы, усиление контрразведывательной защиты и борьбы с терроризмом и диверсионной деятельностью.

В проекте госбюджета на 2020 год предусмотрено направление 207,8 млрд гривен ($8,66 млрд) на программы Минобороны, 10 млрд гривен ($417 млн) на государственные гарантии, 28 млрд гривен ($1,116 млрд) на дополнительные расходы из общего фонда по бюджетной программе СНБО "Нераспределенные расходы на национальную безопасность и оборону", которые будут расписаны отдельно по решению Совбеза.