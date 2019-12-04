В Еврокомиссии заявили, что ЕС должен заняться собственной обороной

БРЮССЕЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Евросоюз должен заняться развитием собственной обороны, потому что существуют сферы, в которых Брюссель не видит участия НАТО. Об этом заявила в среду на пресс-конференции в Брюсселе новая глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"НАТО - самый сильный оборонный союз в мире. Однако я убеждена, что есть сферы и вопросы, где НАТО не видно, но где необходимо, чтобы присутствовал Евросоюз со способностью действовать", - сказала она.

Урсула фон дер Ляйен также подчеркнула, что развитие обороны ЕС будет одной из главных задач возглавляемого ей состава Еврокомиссии. "Нужно продолжать работать над развитием союза обороны и безопасности, это будет одной из главных задач этой Еврокомиссии", - отметила она.

Первым о возможности создания армии ЕС заговорил бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пять лет назад. Позже, в 2018 году, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в эфире радиостанции "Европа-1", что Европе следует создать собственные единые вооруженные силы. После него канцлер Германии Ангела Меркель поддержала эту идею во время выступления на сессии Европарламента в Страсбурге.