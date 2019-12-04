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В Еврокомиссии заявили, что ЕС должен заняться собственной обороной

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен отметила, что это необходимо, поскольку "есть сферы, где НАТО не видно, но где необходимо, чтобы присутствовал Евросоюз со способностью действовать"

БРЮССЕЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Евросоюз должен заняться развитием собственной обороны, потому что существуют сферы, в которых Брюссель не видит участия НАТО. Об этом заявила в среду на пресс-конференции в Брюсселе новая глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"НАТО - самый сильный оборонный союз в мире. Однако я убеждена, что есть сферы и вопросы, где НАТО не видно, но где необходимо, чтобы присутствовал Евросоюз со способностью действовать", - сказала она.

Урсула фон дер Ляйен также подчеркнула, что развитие обороны ЕС будет одной из главных задач возглавляемого ей состава Еврокомиссии. "Нужно продолжать работать над развитием союза обороны и безопасности, это будет одной из главных задач этой Еврокомиссии", - отметила она.

Первым о возможности создания армии ЕС заговорил бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пять лет назад. Позже, в 2018 году, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в эфире радиостанции "Европа-1", что Европе следует создать собственные единые вооруженные силы. После него канцлер Германии Ангела Меркель поддержала эту идею во время выступления на сессии Европарламента в Страсбурге.

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БельгияСША
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