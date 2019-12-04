Токаев заявил, что Казахстан будет укреплять стратегическое партнерство с Россией

НУР-СУЛТАН, 4 декабря. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика будет укреплять стратегическое партнерство с Россией.

"Мы будем укреплять стратегическое партнерство и союзнические отношения с Российской Федерацией. Нельзя забывать, что между нашими государствами пролегает граница протяженностью 7,5 тыс. км. Это самая протяженная сухопутная граница в мире. И конечно же, это общая история, общая культура, менталитет и так далее", - рассказал Токаев в интервью медиакомпании Deutsche Welle, которое опубликовано в среду на официальном канале организации в YouTube.

По его словам, было бы совершенно противоестественно и антигосударственно проводить какую-либо иную политику в отношении России.

"Нужно признать, что в современном мире без участия России ни одна крупная международная проблема уже не решается. Стратегическая инициатива, если говорить о внешней политике, была прочно перехвачена президентом [России Владимиром] Путиным, особенно после его решения ввести войска в Сирию по приглашению законного правительства этой страны", - подчеркнул президент Казахстана.