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Военная операция Турции на севере Сирии

СМИ: Турция направила дополнительные силы к приграничному сирийскому городу Айн-Иса

Отмечается, что размещение дополнительного турецкого контингента сопровождалось интенсивными полетами боевых дронов и разведывательных самолетов

ТАСС, 4 декабря. Турция направила подкрепление в район приграничного города Айн-Иса, расположенного на северо-востоке Сирии. Об этом в среду сообщило курдское агентство Firat.

По его информации, дополнительные силы, дислоцированные близ Айн-Исы, включают тяжелую технику и воинские подразделения. В частности, восемь танков размещены в населенном пункте Харбат-Фарес, находящимся в 18 км к северо-западу от Айн-Исы. В это же селение переброшены и 15 бронемашин.

Отмечается, что размещение дополнительного турецкого контингента в этом регионе сопровождалось интенсивными полетами боевых дронов и разведывательных самолетов.

Власти Турции пока не прокомментировали эту информацию.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. В этот район, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Дамаск назвал операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

По данным курдской автономной администрации, с начала октября около 300 тыс. человек стали беженцами и выехали с территории созданной Анкарой зоны безопасности вдоль сирийской-турецкой границы. В результате военных действий погибли 477 мирных граждан и свыше тысячи получили ранения.

Теги
СирияТурцияВоенная операция Турции на севере Сирии
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