{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Выход США и России из ДРСМД
Обновлено 

Трамп назвал достижение соглашения с РФ в ядерной сфере самой важной для мира проблемой

По словам американского президента, США, Россия и Китай хотят достичь результата в этом вопросе

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает достижение соглашения с Россией в ядерной сфере самой важной проблемой, с которой сталкивается мир. Соответствующее заявление он сделал в среду во время переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель на полях саммита НАТО в Лондоне.

"Мы разговариваем с Россией по поводу многих вещей, в том числе по поводу приостановки ядерных [испытаний] и создания ядерного [оружия]. Это, по моему мнению, самая большая проблема, с которой мир сталкивается на сегодняшний момент. Я думаю, что это важнее, чем любая другая проблема в мире сейчас. Мы очень упорно работаем над этим. Он [президент России Владимир Путин] хочет, чтобы мы достигли результата, и я тоже этого хочу, и Китай тоже", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как он относится к предложению РФ о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности.

Во вторник Трамп по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в британской столице заявил о возможности достижения договоренности с Россией в сфере ядерного разоружения, сторонами которой могли бы также стать Франция, Китай и другие страны.

2 августа по инициативе Вашингтона прекращено действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. США объяснили свое решение отказом России выполнить американское ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Вашингтона и его союзников по НАТО, нарушают положения договора. Москва отвергала эти обвинения, заявляя, что технические характеристики ракет 9М729 находятся в пределах разрешенных договором параметров, и выдвигала Вашингтону встречные претензии.

Теги
Меркель, АнгелаПутин, Владимир ВладимировичСШАГерманияРоссияКитайТрамп, ДональдВыход США и России из ДРСМД
Реклама на ТАСС
Reuters: глава МИД Венгрии пообещал блокировать вступление Украины в НАТО
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС