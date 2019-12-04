Трамп назвал достижение соглашения с РФ в ядерной сфере самой важной для мира проблемой

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает достижение соглашения с Россией в ядерной сфере самой важной проблемой, с которой сталкивается мир. Соответствующее заявление он сделал в среду во время переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель на полях саммита НАТО в Лондоне.

"Мы разговариваем с Россией по поводу многих вещей, в том числе по поводу приостановки ядерных [испытаний] и создания ядерного [оружия]. Это, по моему мнению, самая большая проблема, с которой мир сталкивается на сегодняшний момент. Я думаю, что это важнее, чем любая другая проблема в мире сейчас. Мы очень упорно работаем над этим. Он [президент России Владимир Путин] хочет, чтобы мы достигли результата, и я тоже этого хочу, и Китай тоже", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как он относится к предложению РФ о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности.

Во вторник Трамп по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в британской столице заявил о возможности достижения договоренности с Россией в сфере ядерного разоружения, сторонами которой могли бы также стать Франция, Китай и другие страны.

2 августа по инициативе Вашингтона прекращено действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. США объяснили свое решение отказом России выполнить американское ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Вашингтона и его союзников по НАТО, нарушают положения договора. Москва отвергала эти обвинения, заявляя, что технические характеристики ракет 9М729 находятся в пределах разрешенных договором параметров, и выдвигала Вашингтону встречные претензии.