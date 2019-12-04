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В Пентагоне заявили, что США намерены продолжать оказание Украине летальной военной помощи

Заместитель министра обороны США по политическим делам Джон Руд заявил, что это "остается приоритетом" для Вашингтона

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. США планируют продолжать предоставлять Украине так называемую летальную военную помощь. Об этом сообщил в среду на встрече с журналистами заместитель министра обороны США по политическим делам Джон Руд.

"Мы действительно исходим из того, что продолжим оказание летальной помощи Украине", - сказал заместитель главы Пентагона. По его словам, оказание Киеву военной помощи "остается приоритетом" для Вашингтона.

На военную помощь Украине, включая вооружение, в 2020 финансовом году американская администрация запросила $250 млн. В бюджете США на текущий год на эту цель выделено $200 млн. Сенат Конгресса США 27 июня одобрил проект американского военного бюджета на следующий финансовый год (начинается 1 октября - прим. ТАСС), который предусматривает выделение Киеву военной помощи на $300 млн, в том числе и на так называемые летальные вооружения.

Согласно данным Министерства обороны США, объем военной помощи, оказанной Вашингтоном Киеву с 2014 года по настоящее время, составляет $1,5 млрд.

 

Скандал в США

 

Соединенные Штаты в настоящий момент сотрясает крупный скандал, разразившийся вокруг разговора президента страны Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским 25 июля. Именно содержание этой беседы стало в итоге поводом для начала процедуры импичмента в отношении главы американской администрации. Как считают политические оппоненты нынешнего американского лидера, Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным соперником Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева в попытке дискредитировать Байдена.

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